Miguel Pacori, un padre de familia, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte por parte de una banda delincuencial denominada como Los Trujillanos del Milagro. La víctima asegura que estas amenazas surgieron tras haber denunciado y conseguido que se dictara prisión preventiva contra Denis Machaca Quispe, acusado de violar a su hija. Sin embargo, el presunto agresor se encuentra actualmente prófugo de la justicia.

Según relató el padre, las amenazas llegaron la noche de ayer lunes cerca de las 10 p.m., cuando recibió mensajes intimidantes que lo presionaban para que abandone la denuncia. Entre los mensajes, se incluía un video que mostraba municiones y una granada, con el nombre de su hija y sus hijos de fondo, en un intento claro de amedrentarlo.

Miguel relató que en uno de los mensajes le dijeron que sabían dónde vivía y todo lo que hace su familia, incluso le describieron sus movimientos diarios y la de sus hijos.

"Yo ya no puedo hacer nada, la resolución ya está dada. No fui yo quien dictó eso, fue el fiscal. Soy un padre de familia preocupado y no tengo a dónde más recurrir, solo a la policía y a la prensa, temo por la integridad de mis hijos", declaró Miguel con visible angustia.

Denuncia fue en abril del 2024

La pesadilla para esta familia comenzó el 19 de abril de 2024, cuando su hija acudió a una fiesta en una discoteca. Fue en ese lugar donde habría conocido al presunto violador, quien, según las primeras investigaciones, habría abusado sexualmente de ella. Tras un largo proceso de recolección de pruebas, se logró que en abril de 2025 el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva para Machaca Quispe.

A pesar de la orden judicial, el denunciado nunca fue detenido y continúa prófugo, lo que agrava aún más la situación. Miguel asegura que desde que interpuso la denuncia, ha recibido varias visitas sospechosas de personas que intentan persuadirlo para que retire los cargos. Las amenazas, según señala, han ido escalando peligrosamente.

El padre teme que las advertencias se concreten en un atentado contra su familia. “Esa persona que me mandó el mensaje me dijo que si sigo molestando a quien lo contrató, me hará una segunda visita con esas municiones. Por eso pido a los efectivos que puedan capturar a esta persona. Temo por la seguridad de mi familia”, expresó con preocupación.

Finalmente, Miguel Pacori hace un llamado urgente a las autoridades policiales y judiciales para que capturen cuanto antes al presunto violador y brinden garantías de seguridad para él y sus seres queridos.