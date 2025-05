¿Tu operador de telecomunicaciones te ofrece un servicio deficiente? Puedes presentar dos tipos de reclamo, según Osiptel

Los servicios de telecomunicaciones en Perú, como telefonía, internet y televisión por suscripción, deben ser brindados por las empresas operadoras de forma continua y con niveles de calidad adecuados. Sin embargo, cuando estos servicios presentan fallas o no cumplen con lo contratado, los usuarios tienen derecho a presentar un reclamo ante su operadora para que se revise su caso y se tomen las medidas correspondientes.

Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), existen dos tipos de reclamo que pueden presentarse en estas situaciones: el reclamo por calidad y el reclamo por falta de servicio. Ambos procedimientos están regulados y permiten al usuario solicitar una evaluación formal del problema reportado, con plazos específicos para su atención y resolución por parte de la empresa operadora.

Osiptel: estos son los dos tipos de reclamo que puedes presentar ante problemas de telecomunicaciones en Perú

Reclamo por calidad

Según Osiptel, cuando un usuario experimenta un funcionamiento inadecuado en su servicio de telecomunicaciones, como lentitud en la conexión, debe presentar un reclamo por calidad ante su empresa operadora. No obstante, antes de iniciar este trámite, es obligatorio reportar previamente la avería a la compañía, ya que dicho reporte funcionará como sustento al momento de formalizar el reclamo.

Si la empresa no ofrece una solución tras el reporte, el usuario puede proceder con el reclamo, el cual debe ser resuelto en un plazo de tres días hábiles, y comunicado en un máximo de cinco días hábiles. Si la resolución resulta favorable para el usuario, la operadora deberá realizar pruebas de operatividad para corregir los problemas en un plazo no mayor a diez días hábiles desde la notificación. Cabe precisar que, en estos casos, no se aplican descuentos al recibo mensual, debido a que este tipo de deficiencias no se considera una interrupción del servicio.

Reclamo por falta de servicio

Cuando un usuario no puede acceder a su servicio de telecomunicaciones debido a interrupciones, cortes o suspensiones, corresponde presentar un reclamo por falta de servicio ante la empresa operadora. Este tipo de reclamo puede ser iniciado mientras persista el inconveniente, sin necesidad de esperar a que se restablezca el servicio.

Una vez ingresado el reclamo, Osiptel señala que la empresa dispone de un plazo de tres días hábiles para emitir una decisión y cinco días hábiles adicionales para notificarla al usuario. Si se determina que el reclamo es válido, la empresa deberá aplicar un ajuste proporcional en el recibo correspondiente, cubriendo el periodo en que no se brindó el servicio.

Canales de ayuda adicionales de Osiptel para solicitar orientación sobre el servicio de telecomunicaciones

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) dispone de los siguientes medios para aquellos usuarios que requieran información adicional acerca de su servicio de telecomunicaciones:

FonoAyuda: 1844

Correo institucional: usuarios@osiptel.gob.pe

Oficinas regionales de Osiptel

¿Cuáles son las funciones de Osiptel en Perú?

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones es la entidad responsable de regular los servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú. Entre sus funciones se encuentra supervisar que las empresas operadoras cumplan con las disposiciones legales, técnicas y contractuales vigentes, así como con las normativas que el propio organismo emite para el correcto funcionamiento del sector.

Además, Osiptel fija las tarifas de los servicios de telecomunicaciones y define los esquemas tarifarios aplicables. También se encarga de emitir regulaciones específicas para normar los procedimientos administrativos bajo su competencia. En cuanto a los conflictos, Osiptel resuelve disputas entre operadores o entre estos y los usuarios. Asimismo, actúa como instancia final en los reclamos presentados por los usuarios, asegurando una respuesta administrativa conforme a la normativa establecida.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.