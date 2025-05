Las bajas temperaturas que afectan Arequipa han generado un cambio próximo en el horario de ingreso a los colegios. Esta medida busca proteger a los estudiantes del frío, especialmente en las primeras horas del día. "No se puede atentar contra la integridad de los alumnos. Si los colegios privados no cumplen con esta disposición, serán sancionados", advirtió la titular del sector, Cecilia Jarita, a medios locales. Sin embargo, la Gerencia Regional de Educación aún no emite el comunicado oficial para confirmar la fecha en que se aplicará este ajuste.

Aunque no es una novedad, el retraso en el horario escolar es una práctica común en otoño e invierno para cuidar la salud de los escolares. Arequipa se prepara para aplicar esta medida en las próximas semanas, siguiendo el ejemplo de otras provincias ubicadas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Cambios en el horario escolar: qué implica para Arequipa

El horario habitual de ingreso a clases en Arequipa es a las 7:50 a.m. los lunes y a las 8:00 a.m. de martes a viernes. Sin embargo, el subdirector del colegio Independencia Americana, David Calderón, explicó que esta hora podría modificarse entre las 8:15 a.m. y 8:30 a.m., dependiendo de la normativa oficial que se publique.

Aunque el retraso comenzó a aplicarse en las zonas más altas desde el 12 de mayo, se espera que se extienda a las zonas urbanas, incluido el distrito de Arequipa. Esto responde a la necesidad de cuidar a los estudiantes del frío intenso que ya se registra en la ciudad.

Beneficios y puntos clave del cambio en el horario escolar

El ajuste en el horario escolar ofrece varias ventajas para la comunidad educativa, entre ellas:

Proteger a los estudiantes del frío durante las primeras horas del día.

Disminuir los riesgos de enfermedades respiratorias.

Mejorar el rendimiento académico al evitar el malestar por las bajas temperaturas.

Esta medida se ha convertido en una práctica recurrente que las autoridades aplican cada otoño e invierno, adaptándose a las condiciones climáticas que afectan a Arequipa y su región. Por su parte, el jefe del Senamhi en Arequipa, Guillermo Gutiérrez, recomendó que la medida del retraso en el horario escolar se aplique cuanto antes.

