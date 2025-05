Templo Tung Sing, un tesoro chino escondido en el Centro de Lima donde comerciantes y empresarios buscan prosperidad

Por Angie Vilchez Matos/ Marco Carrasco

Cuando visitamos el Centro de Lima, solemos encontrarnos con un ambiente de comercio, con ruidos, olores y colores que están alejados de la tranquilidad. En ese mismo Centro de Lima se oculta un espacio inesperado que todos deberían conocer: el Templo Tung Sing. Este interesante lugar está ubicado en Jirón Huanta 962, en el segundo piso. Llegar hasta este espacio es un poco complicado. Primero, hay que atravesar un callejón, cuyo aspecto no advierte que estás por llegar a un templo. Luego, te encontrarás con una reja verde y, en el piso, se pueden distinguir apenas ciertos símbolos chinos que, lamentablemente, han sido vandalizados. Después debes subir unas escaleras que en su final muestran, como por arte de magia, un espacio cargado de energía y simbolismo.

Foto: Composición LR/ Instagram/ Chinocharapa

Se puede vislumbrar, entonces, una llamativa fachada, que se presenta con un predominante amarillo y rojo, y está coronada por caracteres chinos de color dorado. La sociedad Tung Sing, formada en la segunda mitad del siglo XIX, dio lugar al autodenominado templo taoísta más antiguo de América del Sur. Fue creado por la comunidad hakka, un grupo migrante chino que llegó al Perú para trabajar en haciendas y que, con el tiempo, estableció centros culturales y religiosos para preservar su identidad. Este lugar sigue siendo un punto de encuentro activo para la comunidad tusán (descendientes de chinos en Perú). Es decir, el lugar no es solo un espacio religioso, sino también cultural.

Ya dentro del lugar te encuentras con la tranquilidad que no suele encontrar en el Centro de Lima. Lo primero que se percibe es el sonido de las antiguas maderas del piso. También un ambiente lleno de colores, cuadros y tres altares adornados con flores, frutas y velas. Ahí resalta Kuan Kung, una deidad venerada no solo en el taoísmo como protector, sino también en el budismo como guardián del Dharma, y en el confucianismo como símbolo de lealtad y rectitud. Dentro del lugar también se encuentra una campana de bronce, faroles rojos, lámparas, motivos tradicionales chinos y el aroma del incienso que lo impregna todo. En las paredes se encuentran diplomas, fotografías antiguas y retratos de importantes personajes chinos. En una escala más pequeña, también está presente Guan Yin, una deidad importante en el budismo. Se presenta como una deidad con figura femenina que cuida del hogar y de la familia con paz y serenidad.

Conoce a Kuan Kung

Foto: Composición LR/ Instagram/ Chinocharapa

Es necesario resaltar que el templo no se encuentra solitario. Al ingresar, tuve la suerte de conocer a Martín, un hombre muy amable de origen chino, quien es el encargado del templo. Conversar con él es tan interesante como visitar el templo mismo. Me explicó que muchos comerciantes, empresarios y personas de diversas nacionalidades se acercan al templo con el objetivo de pedir prosperidad y buena fortuna a Kuan Kung. La historia cuenta que Kuan Kung fue un general del periodo de los Tres Reinos. Se hizo conocido por su lealtad y sentido de la justicia, pues nunca traicionó a Liu Bei, ni siquiera cuando otros señores de la guerra intentaron forzarlo a cambiar de bando. Murió en combate tras ser capturado en una emboscada mientras defendía una ciudad para su señor. Con el tiempo, fue mitificado hasta convertirse en un símbolo de protección y prosperidad. A pesar de tener origen en la cultura china, su impacto ha trascendido en nuestro país, y ha llamado a los comerciantes de la zona y a toda persona con la fe y la intención sincera de creer en él. Cada año, en agosto, su imagen sale en procesión como parte de un recorrido simbólico que busca llevar su bendición a las calles del barrio chino.

Una experiencia espiritual

Animada por el ambiente, me aventuré a participar de la tradición y pedir, con verdadera intención, prosperidad a Kuan Kung. Martín me explicó los pasos y me guió en el camino. Primero, debía encender dos velas y varios inciensos. Después, debía colocarlos en las diversas estaciones dentro del templo, tres inciensos en cada uno. Mientras lo hacía, intenté concentrarme en un deseo de protección personal. Además del recorrido y el encendido de incienso, te puedes encontrar con el I Ching, un oráculo milenario que ofrece respuestas a quienes buscan claridad espiritual. Aunque esta vez no me animé a preguntarle nada al oráculo, espero volver pronto, pero esta vez con la valentía suficiente para recibir lo que tenga que decirme.

Foto: Composición LR/ Instagram/ Chinocharapa

El templo Tung Sing no es solo un espacio religioso, es un puente vivo entre Asia y América Latina. Es evidencia de la riqueza cultural que trajeron consigo y de cómo esa herencia sigue viva, aunque escondida, en medio del caótico Centro de Lima. Este lugar invita a detenerse, a disfrutar de la tranquilidad y a acercarse con respeto a la interesante e imponente cultura china.

Al salir del templo sentirás que volviste de un viaje. Te volverás a encontrar con el ruido y el desorden, pero podrás haber sido testigo de que aún existen espacios para el silencio, la fe y la contemplación.

*Angie Paola Vilchez Matos es una estudiante del noveno ciclo de la carrera de Ciencia Política en la UNMSM. Miembro principal del Taller de Estudios Parlamentarios y miembro de la Asociación Addminis.

*Marco Carrasco es un economista peruano especializado en desarrollo internacional, estudios asiáticos y economía del comportamiento. Ha estudiado en la Universidad de Harvard y la Universidad de París 1 Panteón-Sorbona, y ha laborado para organismos como la OEA, OIT, UNICEF y consultoras en EE.UU. y China. Fue parte del equipo ganador global del NASA Space Apps Challenge 2020 y desde 2021 es Líder Local del evento en Lima. En 2022, fue seleccionado como Joven Académico para el Encuentro de Premios Nobel de Economía en Lindau, Alemania. Colabora con diversos medios nacionales e internacionales.