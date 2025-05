Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: tráfico, falta de señalización y quejas de pasajeros a días de su inauguración

A una semana de la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, las cosas no están listas en el acceso principal y en los exteriores. Hay congestión vehicular debido a la falta de señalización, no se han terminado las obras de adecuación de la vía y no hay señales de la seguridad policial “permanente” que se anunció.

Ante este panorama, especialistas advierten que los problemas de inseguridad se agravarían 1 de junio, fecha en la que el terminal entrará en funcionamiento.

En esta etapa de pruebas (marcha blanca), las aerolíneas Argentinas, Air Europa, Volaris y Arajet están operando vuelos internacionales desde el nuevo aeropuerto. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, más de 6.000 pasajeros han ingresado y salido por esta nueva infraestructura. Sin embargo, varios de ellos han expresado su malestar por la falta de información para llegar al terminal.

Falta de señalización

Un equipo de La República recorrió las instalaciones del nuevo aeropuerto y constató la escasa señalización en el único acceso habilitado y en las proximidades a él, lo que representa una de las principales quejas de los usuarios.

Jordan Esquivel contó que su taxi lo dejó por error en el terminal antiguo y que tardó mucho tiempo en ubicar el ingreso correcto, debido a la escasa señalización y a las múltiples rutas posibles. “Tuvimos que dar toda la vuelta, el chofer estaba perdido”, relató.

Una situación parecida enfrentó Janett Gonzales, quien perdió cerca de una hora tras ser llevada a un punto equivocado. “Tuve que preguntar a los vigilantes cómo llegar. No hay letreros claros y, de noche, es peor”, señaló.

Miluska Vega, otra pasajera con destino a Madrid, indicó que las señales están muy distanciadas entre sí y con poca iluminación. “El taxista se confundió. No se distingue bien por dónde ingresar. Además, no me parece seguro el nuevo bus que están ofreciendo”.

. Los expertos creen que la falta de señalización será un problema en las rutas hacia el aeropuerto. Foto: Marco Cotrina

Congestión vehicular

Ahora bien, para ingresar al nuevo terminal, es necesario llegar hasta la avenida Morales Duárez, única vía que conduce al acceso principal. Sin embargo, en horas de alta demanda se ha registrado una fuerte congestión vehicular, lo que ha generado molestias entre los pasajeros por temor a perder sus vuelos y por la inseguridad en la zona (hay pocos policías de tránsito).

Para Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, la congestión vehicular en los alrededores del nuevo aeropuerto no se resolverá fácilmente. Según señala, la avenida Morales Duárez ya fue ampliada, mejorada y señalizada en la medida de lo posible, pero su capacidad no da para más.

“El Ministerio de Transportes y Comunicaciones debió prever este escenario”, indica. Además, advierte que la situación será aún más crítica cuando el aeropuerto entre en funcionamiento al 100 %.

Asimismo, identificó como uno de los principales cuellos de botella la intersección entre las avenidas Faucett y Morales Duárez, debido a la complejidad de sus giros y la falta de infraestructura adecuada que impide una circulación fluida. Según explicó, esta zona requiere con urgencia la implementación de pasos a desnivel para mejorar el tránsito.

Desde Luz Ámbar, han propuesto un rediseño integral de la zona: construir un paso a desnivel que permita a Morales Duárez conectar de forma subterránea con el corredor de Villa María hacia el Callao, liberar la avenida Faucett de cruces y añadir dos viaductos adicionales para mantener el flujo constante.

Además, Quispe informa que otro de los problemas es el uso de semáforos antiguos y análogos que complican la gestión del tránsito en la zona. También sostiene que esta deficiencia obliga a la policía a intervenir de manera presencial para agilizar la circulación, lo que solo ofrece soluciones temporales.

“No sabemos con certeza qué ocurrirá a partir del 1 de junio, pero sin duda será entonces cuando se evidencien los problemas que enfrenta el nuevo aeropuerto. Esperamos que, ante la situación, se tomen medidas que ayuden a mitigar y reducir el impacto de los inconvenientes que puedan surgir”, subrayó.

Falta de información

Otro de los inconvenientes reportados es la escasa comunicación entre las aerolíneas, las agencias de viaje y sus clientes. El pasajero Rusbel Sinuii relató que su agencia le informó erróneamente que su vuelo saldría desde el terminal antiguo. Solo al llegar al aeropuerto descubrió que debía embarcar en el nuevo, lo que casi le hace perder su vuelo.

“No nos avisaron que era desde el nuevo. Perdimos tiempo, y eso que salimos temprano”, comentó. Isaías Padilla, quien viajaba a España, también expresó su molestia: “La aerolínea nos recomendó llegar cuatro horas antes. Antes bastaban dos horas”.

La falta de información ha obligado a muchos viajeros a extremar precauciones. Algunos, como Edu Bazán, optaron por llegar hasta con cinco horas de antelación para evitar contratiempos. “Mi vuelo es a las 10 a.m., pero mejor madrugar que quedarse”, señaló.

Poco despliegue policial

Han pasado más de tres meses desde que el exministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, anunciara la asignación de un presupuesto mensual de casi 580.000 soles para garantizar la presencia de 124 policías, en sus horas libres, en las vías de acceso al nuevo aeropuerto.

Sin embargo, durante la marcha blanca, lo que se observa es una presencia escasa de policías y un despliegue limitado de serenos, lo que contradice la promesa inicial, a pocos días de que el nuevo aeropuerto abra sus puertas.

Además, prometió que los 124 policías trabajarían en tres turnos de 40 efectivos en cada uno, lo que “va a mejorar notablemente la seguridad en la zona”. Hasta ahora eso no se ve.

. Maquillaje. Obreros de la Municipalidad del Callao colocan gigantografías a un lado de la vía. No hay policías en la zona. Foto: Marco Cotrina

Callao: ponen gigantografías al lado del río

Y para “combatir” la inseguridad en los exteriores del nuevo aeropuerto, la Municipalidad del Callao instaló paneles de drywall a un costado de la vía, sobre los cuales colocaron gigantografías con imágenes de zonas turísticas del país. Esta acción ha generado duras críticas.

Voceros de esa comuna señalaron que el propósito de los paneles no es ocultar los basurales que hay en el río, sino evitar que la gente cruce la vía. Mientras tanto, Córpac asegura que todo está listo para la inauguración del nuevo terminal que se realizará el 1 de junio.