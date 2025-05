Joana Garza Delgado es una joven mexicana que permaneció secuestrada durante 10 años por su novio peruano, identificado como Jorge Luis Seminario Ramos, en una casa ubicada en el distrito de Porvenir, en Chiclayo. La mujer, quien ya ha sido rescatada por la Policía Nacional del Perú (PNP), fue encontrada junto a sus dos hijas menores. Según testimonio de la víctima, en 2015 llegó a Perú bajo engaños y, desde entonces, fue sometida a agresiones psicológicas y privada de su libertad.

"Por 10 años he estado incauta contra de mi libertad sin poder hacer una vida normal. Yo estaba tranquila en mi país, solo que por problemas que tenía con mi familia me cegué por amor de ese hombre. Yo quiero regresar a mi país con mis hijas, ellas son lo único que tengo. Yo he tratado que lleven una vida normal", comentó a Panorama.

Suegra y cuñada serían cómplices del secuestro

De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable, tanto la madre como hermana de Jorge Luis Seminario Ramos, pareja de la joven mexicana, estarían involucradas en este secuestro, por lo que enfrentarán cargos por violencia familiar.

Por su parte, la víctima señaló que su cuñada la amenazó días antes de que llegara la policía a la vivienda, pidiéndole que mintiera y dijera que se encontraba bien en Perú y que no quería ser deportada a México. Además, indicó que su situación es complicada, ya que figura como ilegal en el país.

"Me ha amenazado y me ha dicho que tengo que decir cosas que no son, como decir que estoy bien (en el Perú), que quiero a toda mi familia y que por qué me iban a deportar. Yo, ahorita, estoy en un estado de vulnerabilidad, de ilegalidad (dentro del país) por el chico (mi pareja) nunca me dijo que tenía que legalizarme, ni nada", indicó.