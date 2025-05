Pobladores bloquean vía Juliaca - Lampa tras 20 años de espera por asfaltado

Vecinos anuncian protesta indefinida si no obtienen respuesta. | Fuente: Cinthia Álvarez / La República | Créditos: Cinthia Álvarez / La República.

Tras dos décadas de espera, los pobladores de la salida a Lampa en Juliaca decidieron levantarse en pie de lucha. La mañana de hoy martes 20 de mayo, iniciaron un paro de 48 horas bloqueando la única vía de salida hacia Lampa, exigiendo el inicio de la obra de asfaltado prometida por la empresa CASA.

Ángel Coanqui, presidente de la salida a Cusco y vocero de los vecinos, explicó que la protesta se debe a la falta de respuesta de las autoridades y al incumplimiento de la empresa CASA, que debía iniciar la obra en agosto de 2024 pero no ha mostrado avances.

El contrato N°039-17, firmado el 17 de mayo de 2024, otorgó a CASA la responsabilidad de la obra. Sin embargo, desde entonces no se han iniciado los trabajos, lo que ha generado indignación en la comunidad, incluyendo a transportistas y pobladores de zonas rurales que dependen de esta vía.

Según Ángel Coanqui, la obra de asfaltado, que comprende 33 kilómetros entre Juliaca y Lampa, cuenta con un presupuesto superior a 47 millones de soles y un plazo de ejecución de 240 días. Sin embargo, hasta la fecha no ha iniciado, quedando prácticamente abandonada. Esta situación ha dejado a los pobladores expuestos a la polvareda en temporada seca y al barro en época de lluvias, afectando gravemente la salud de los residentes y la movilidad en la zona.

"Ya no podemos esperar más años", mencionan los vecinos. Créditos: Cinthia Álvarez / La República.





"La ciudad de Juliaca no puede seguir en el abandono. Exigimos que CASA se haga presente y nos garantice el inicio inmediato de la obra. No podemos seguir esperando más años llenos de polvo y barro", expresó Angel Coanqui.

Transportistas, vecinos y comuneros de Lampa se sumaron a la protesta, quienes también resultaron afectados por el mal estado de la vía. Los manifestantes han advertido que, si no reciben un compromiso concreto sobre el inicio de la obra, la protesta se extenderá indefinidamente.

"Ya no podemos esperar más años, ahora vamos a bloquear hasta que nos digan cuándo se va a iniciar. Si no nos ponen fecha entonces nosotros tampoco dejaremos de bloquear, porque esto no solo perjudica a Juliaca sino también a Lampa", enfatizó Coanqui.