La inauguración del nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez ha generado diversas opiniones. Un ciudadano peruano que regresaba al país después de varios años en España vivió una experiencia frustrante al llegar a su destino. La falta de señalización clara y asistencia en el nuevo terminal causaron confusión, lo que dejó al pasajero perdido y sin saber cómo proceder.

Este tipo de problemática puede verse reflejada en otros turistas o viajeros que desconocen del nuevo aeropuerto y de sus nuevas puertas y accesos. Se han implementado buses que circulan en diferentes horas de la noche, pero pocos pasajeros conocen de este servicio.

Confusión en el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez

El señor, identificado como Manuel, quien retornaba al Perú con destino a La Victoria y luego a Chiclayo, se mostró visiblemente confundido al no saber en qué terminal se encontraba. Al no estar informado sobre la apertura del nuevo terminal, pensó que había llegado al antiguo, buscando la puerta número 4, como lo hacía habitualmente en sus viajes previos.

“Yo no estaba informado sobre la inauguración del nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. Como no hay ninguna información interna, yo pensaba que llegué al terminal antiguo y estaba buscando la puerta número cuatro”, comentó el afectado en una entrevista con el medio Exitosa. La falta de información en el lugar y la confusión sobre su ubicación inicial aumentaron su incertidumbre.

Falta de información y asistencia en el aeropuerto

El pasajero, al percatarse de que no encontraba la puerta número 4, preguntó a otras personas presentes en el lugar, pero su sorpresa fue mayor cuando le recomendaron tomar un taxi hacia el antiguo terminal para llegar a su destino. "Cuando salí y vi que no hay puerta número cuatro, las personas a las que les preguntaba me decían que para llegar al terminal antiguo debía tomar taxi y quedé perdido. No sé ni dónde me encuentro", explicó Chávez.

Este incidente resalta un problema recurrente de falta de comunicación en el aeropuerto Jorge Chávez. Muchos viajeros se han visto en situaciones similares, sin un sistema de señalización claro o personal capacitado para guiar a los pasajeros hacia sus respectivos destinos.

Recomendaciones de los usuarios y críticas al nuevo aeropuerto

Este tipo de situaciones ha generado una ola de críticas hacia las autoridades encargadas del nuevo terminal. En el caso de Jorge Chávez, él mismo recomendó a los directivos del aeropuerto que mejoren las indicaciones para los viajeros y mantengan una comunicación más efectiva sobre las innovaciones y mejoras en el terminal.

