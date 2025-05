Maternidad después de los 40 años: decisión, fe y ciencia

Jackeline Pardo nunca pensó en la maternidad como una prioridad. Durante muchos años, no quiso tener hijos. Pero a los 44 quiso ser mamá, aunque también sabía que el tiempo jugaba en su contra. A su edad, la posibilidad de un embarazo natural era mínima, y cuando acudió al médico le confirmaron lo difícil del camino, ya que no solo tenía pocos óvulos, sino que su endometrio no crecía lo suficiente para lograr una gestación.

Decidida, Jackeline inició un proceso de fecundación in vitro. Le extrajeron siete embriones, pero uno a uno terminaron por no sobrevivir. “El doctor me llamaba y me decía, señora, han fallecido dos, luego tres”, recuerda. Finalmente, solo uno quedó con vida.

Ese único embrión, tras un estudio genético que confirmó que estaba sano, fue implantado. Empezó entonces una larga espera, con inyecciones cada dos días y muchas oraciones.

Después de mucha lucha y perseverancia, quedó embarazada. Jackeline aún recuerda el momento en que su doctora le dijo por teléfono: “Usted está más que embarazada”. Ella estaba con su mamá y su pareja, rompieron en felicidad y agradecimiento.

Un milagro. Jackeline Pardo no pensó en ser madre sino hasta los 44 años. Lo logró mediante un proceso de fecundación.

Sin embargo, este nuevo proceso vino con nuevos retos debido a que durante el embarazo, sufrió preeclampsia y, a las justas, llegó a las 35 semanas. Su bebé nació prematuro, pesando apenas 1,960 gramos. Aun así, nació fuerte. “Mi bebé es un milagro”.

Hoy, su hijo está por cumplir un año. Y Jackeline, a sus 46 años, vive la maternidad con plenitud y gratitud. La experiencia fue difícil, pero también de fe, amor y fortaleza. “Dios escuchó mis oraciones”.

El hijo de Jackeline está por cumplir un año.

Reproducción asistida

En el Perú, el problema de infertilidad afecta a alrededor de un millón de mujeres en edad reproductiva, pero gracias a métodos de reproducción asistida, cada vez más logran cumplir el sueño de ser madres.

En la actualidad, nacen 5.000 bebés cada año concebidos por estos procedimientos, según Julio Díaz Pinillos, médico ginecólogo especializado en fertilidad de la Clínica de Reproducción Humana de Lima Nacer.

Para el doctor, la fertilización in vitro e inseminación intrauterina son las dos formas más usadas por las mujeres para iniciar su camino hacia la maternidad.

El ginecólogo Julio Díaz Pinillos, especialista en fertilidad, señala que 5.000 bebés nacen al año por reproducción asistida.

Explicó a La República que la fecundación in vitro consiste en una serie de pasos como estimular la generación de óvulos en la mujer, luego extraerlos y fertilizarlos en un laboratorio con espermatozoides de una buena calidad para garantizar la fecundación. Este método mayormente tiene buenos resultados en las pacientes, aseguró.

Mientras que la inseminación intrauterina consiste en introducir, mediante una cánula, el semen de la pareja directamente en el interior del útero de la mujer mientras está ovulando, señaló a nuestro diario.

Reloj biológico

De acuerdo con el especialista, la maternidad ya no llega a los 20 o 25 años como antes. Asegura que hoy muchas mujeres postergan ese deseo para desarrollarse personal y profesionalmente. “La mayoría empieza a buscar el embarazo por primera vez a partir de los 35 o incluso después de los 40 años”, explica.

Asimismo, informó que las mujeres nacen con una cantidad limitada de óvulos, que va disminuyendo cada mes. Por eso, desde los 35 años, la fertilidad empieza a caer.

Según Díaz Pinillos, una mujer de 25 años tiene entre 50% y 60% de probabilidad de quedar embarazada en un primer intento de fecundación in vitro. Esa tasa baja a 40% a los 30, y cae a solo 10% después de los 40 años. “La edad reduce las posibilidades de éxito”, advierte.

Por estas razones, muchas mujeres mayores de 35 optan por técnicas de reproducción asistida, para cumplir el sueño de ser madres.

Perseverancia

La misma situación vivió Cecilia Castillo. Ella se casó a los 28, y sin apuros, dejó pasar el tiempo. Pero cuando a los 35 decidió formar una familia, el embarazo no llegaba. Esto debido a que a los 25 años fue diagnosticada con endometriosis, una condición que le había causado fuertes dolores pélvicos y por la que fue operada en el seguro social.

Aunque en ese momento no pensaba en hijos, el temor creció al ver que pasaban los años sin lograr concebir.

Cecilia acudió primero a un centro de salud público, donde le hicieron exámenes y tratamientos que no dieron resultado. Más tarde, una ginecóloga privada le recomendó acudir a un especialista en fertilidad.

Cecilia Castillo se sometió a la inseminación intrauterina, que resultó exitosa.

Al encontrar a un especialista de confianza, el doctor le planteó dos opciones: hacer una laparoscopía para ver si la endometriosis había regresado o intentar una inseminación intrauterina. Cecilia aceptó la segunda alternativa, pero primero pasó por una cirugía. Todo salió bien y luego se realizó un tratamiento de estimulación.

Contra sus temores, el milagro llegó al primer intento: estaba embarazada. “Me sentía desgastada, pero nunca perdí la fe. Ese día fue una felicidad absoluta”, señaló.

Hoy, Cecilia tiene un hijo de dos años. A pesar de las dificultades, asegura que volvería a pasar por todo para vivir la experiencia de ser madre. “A esta edad, cuando uno quiere ser mamá tiene que lucharla, ser perseverante y contar con ayuda profesional; cuando tengas a tu hijo en brazos, todo esto valdrá la pena”.

Hoy el hijo de Cecilia hijo tiene dos años y un mes.

Jackeline y Cecilia, a pesar de sus años, no se rindieron. Apostaron por ser madres cuando todo parecía difícil. Hoy, 11 de mayo, celebran el Día de la Madre junto a sus hijos, que llegaron después de mucha espera, miedo y perseverancia. Son una prueba, al igual que muchas otras madres, de que los milagros existen cuando recurren al amor y la ciencia.

Infertilidad femenina crece en el Perú, según INEI

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada seis parejas en edad reproductiva en el mundo enfrenta problemas de fertilidad. En el Perú, hay 8.644.837 mujeres en edad fértil, de las cuales 4.979.781 conviven con una pareja. Sin embargo, preocupa que 829.964 de ellas presenten dificultades para concebir, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

A pesar de los desafíos, existen alternativas que pueden ayudar a muchas mujeres a ser madres. El doctor Julio Díaz Pinillos señala que los tres tratamientos más utilizados son la fecundación in vitro, la inseminación intrauterina y la ovodonación.