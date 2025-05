Denuncian mafia instalada en Municipalidad de Chiclayo que filtraba operativos y cobraba sobornos para evitar sanciones

Una presunta organización criminal habría operado desde el interior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), filtrando información sobre operativos municipales y cobrando sobornos para evitar sanciones a locales infractores. Así lo denunció el subgerente de Fiscalización, Geraldo Holguín, quien detalló que cinco trabajadores de la comuna se encuentran bajo investigación y no se descarta la implicación de más personas.

El caso salió a la luz tras detectarse conversaciones de WhatsApp en el dispositivo de trabajo del fiscalizador Omar Vallejos, donde se evidencian coordinaciones con propietarios de discotecas y bares que operaban sin licencia. En dichos chats, Vallejos ofrecía detalles sobre operativos programados y se comprometía a no imponer sanciones, a cambio de pagos que oscilaban entre los 200 y 500 soles. Las conversaciones fueron halladas cuando el trabajador dejó abiertas sus aplicaciones de mensajería en una computadora del municipio.

“En los chats se ha encontrado que evidentemente se ha estado filtrando información de los operativos y que (el fiscalizador) daba facilidades a ciertos dueños de locales para que sigan funcionando y no se respete la clausura. Se han evidenciado dádivas desde 200 hasta 500 soles por el hecho de no intervenir o no imponer la papeleta”, afirmó Holguín.

Omitieron su función

Además de Vallejos, otros dos fiscalizadores —Raúl Bravo y Zaida Miñope— han sido reubicados mientras se desarrollan las investigaciones, debido a indicios de su posible participación en los actos irregulares. Según las indagaciones preliminares, la red interna habría facilitado la reapertura de establecimientos previamente clausurados, sin que estos levantaran las observaciones formuladas por las autoridades.

La presunta red delictiva no se habría limitado al área de Fiscalización. El subgerente informó que dos trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU) también son investigados por posibles actos de complicidad con Vallejos. En este caso, los implicados habrían favorecido a obras sin licencia, omitiendo sanciones o permitiendo su continuidad a pesar de las irregularidades detectadas.

Corrupción salpicada en otra área

Por otro lado, Holguín explicó que también se han tomados acciones administrativas contra dos trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU) que habrían actuado en complicidad con Omar Vallejos en las labores de fiscalización a construcciones.

"Además, con personal de GDU, se ve (que Vallejos) coordinaba para que intervengan obras que no tenían licencia de construcción y de alguna manera favorecían a los infractores (…). No podríamos descartar que se trate de una organización criminal, porque no solo involucra a trabajadores de la municipalidad, sino a otros actores externos", concluyó.

