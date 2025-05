Pieer Fernando Torres Soria, un soldado de 21 años que prestaba servicio en la base del Ejército peruano del Glorioso Ayacucho, ubicada en San Antonio del Estrecho, provincia de Putumayo (Loreto), denunció haber sido agredido físicamente por un suboficial de la institución. El hecho se registró el último jueves 8 de mayo, luego de que el joven decidiera salir del cuartel por los constantes maltratos que habría recibido.

Según la denuncia presentada ante la Policía Nacional, un suboficial de primera, identificado con el apellido Rengifo, lo interceptó junto a otro efectivo e intentó regresarlo a la fuerza. Durante el forcejeo, el soldado habría recibido varios golpes, entre ellos con la rodilla, que le ocasionaron lesiones visibles en el cuerpo y una herida abierta en la frente.

Fueron vecinos de la localidad quienes, al percatarse de la situación, intervinieron en defensa del joven. De acuerdo con los familiares de la víctima, “el presunto agresor se encontraba acompañado por otro miembro del Ejército del Perú”, y al notar la presencia de los ciudadanos, “decidieron dejarlo y huir del lugar”. Videos grabados por testigos muestran el momento en que ambos soldados se retiran de la zona; las imágenes han sido presentadas a las autoridades.

Tras el hecho, Pieer Torres fue trasladado con apoyo de la comunidad a la comisaría de El Estrecho, donde formalizó la denuncia. No obstante, por temor a represalias, se dirigió a Iquitos para continuar con las diligencias y someterse al reconocimiento médico legal del Ministerio Público.

Familiares exigen justicia por agresiones

Azucena Guerrero Pezo, abuela del joven, en diálogo con La República, lamentó que su nieto haya sido víctima de agresiones durante su servicio militar. “La denuncia tiene que ser formal y seguir su curso hasta el final, para que nadie vuelva a agredir a esos pobres muchachos que van a servir a su patria”, expresó.

Por su parte, Fernando Torres Vílchez, padre del soldado, exigió una investigación exhaustiva y sanción para los responsables. “Esto no tiene que quedar así. Ellos piensan que Pieer no tiene familia, porque muchos soldados que son agredidos no se atreven a denunciar por miedo a ser castigados”, declaró.

Descargos del Ejército del Perú

En respuesta a la denuncia, el general Fernando Uribe, director de Informaciones del Ejército, declaró para este medio que la institución ya ha tomado acciones a través de los canales correspondientes. “La Inspectoría (de la institución) inmediatamente ha tomado ya cartas en el asunto para iniciar una investigación”, señaló.

Asimismo, precisó que aún se está recabando información desde las bases. “Estoy seguro de que, luego de las investigaciones, se va a determinar a los responsables y ver la situación de acuerdo a lo que merita”, sostuvo. No obstante, indicó que, por parte del Ejército, no se ha identificado a los responsables.

Uribe remarcó que la institución “no tolera ningún tipo de maltrato ni discriminación”, y aseguró que de comprobarse responsabilidad, se aplicarán sanciones con el máximo rigor. “La institución no apaña ni avala ningún tipo de acto de esta naturaleza. Eso debe tenerlo en claro”, afirmó.

