A miles de kilómetros del Vaticano y en medio de la algarabía por la elección del nuevo papa, una familia piurana celebra el anuncio con especial júbilo. Robert Prevost, ahora León XIV, mantiene un estrecho vínculo con la ciudad norteña, pues allí viven sus compadres y su ahijada Mildred, quien recibió su nombre en honor a su madre.

Era el año 1985 cuando Robert Prevost llegó a la provincia de Chulucanas, en Piura, a cumplir una misión pastoral. En aquel entonces, el "Padre Roberto", como le decían de cariño, tenía a su cargo un grupo de monaguillos con quienes compartía enseñanzas y actos de fe. Entre todos estaba Héctor Camacho.

Héctor recuerda que por mucho tiempo acompañó a Prevost a lugares lejanos para profesar la fe. Así nació un cariño especial, que perduró a través de los años. Para 1996, Héctor tuvo a su primera hija junto a al amor de su vida, Roxana. Sin dudarlo, corrió a compartir su emoción con el padre Roberto.

"Era mi guía espiritual y por el cariño y respeto que le tengo, me atreví a pedirle que sea su padrino. Él con mucho gusto aceptó. Entonces no me imaginaba que él algún día sería el papa", contó a La República.

El papa Robert Prevost aceptó ser el padrino de Mildred en Piura. Foto: Maribel Mendo/LR

El papa León XIV compartió momentos alegres junto a la familia de Mildred en Chulucanas, Piura. Foto: Maribel Mendo/LR

Ahijada peruana del Papa León XIV lleva el nombre de su madre

Los esposos aún estaban en busca del nombre para su hija, hasta que Prevost les propuso que se llame Mildred, en honor a su madre, quien recientemente había fallecido. "Recuerdo muy bien ese día, un sábado a las 7:30 en la parroquia San José Obrero de Chulucanas. Todos estábamos muy contentos, el padre Roberto también. Cuando llegamos a la casa él nos habló de la unión, la fe, paz y la humildad", narró Héctor.

Ahora, Mildred tiene 29 años y desde su natal Chulucanas reboza de alegría al saber que su padrino es el nuevo sumo pontífice. "Es una bendición, una gran bendición para todos los peruanos", mencionó.

"Todos estábamos muy contentos (por el bautizo de Mildred)", dijo el papá de la ahijada del sumo pontífice. Foto: Maribel Mendo/LR

Previo al cónclave envió bendiciones a la familia

Héctor reveló que, una semana antes del inicio del cónclave, le envió un mensaje a Robert Prevost. "Le dije 'Padre Roberto, desde ya, tú más que un papa, eres un ángel y nos sentimos muy orgullosos y contentos por ti', me agradeció y mandó bendiciones para la familia. Estamos verdaderamente felices por lo que estamos viviendo", manifestó.

Los compadres del papa lo recuerdan como un hombre correcto, humilde, alegre y siempre dispuesto a apoyar a los demás, fiel a su orden de San Agustín. Ellos también atesoran en su memoria su último encuentro en 2024, cuando Prevost regresó a Chulucanas para participar de la misa por los 60 años de la Diócesis.

"El padre Roberto hizo la misa, una misa muy bonita. Estuvo todo el pueblo, por su puesto mi familia, y, sin importarnos el sol, nos quedamos hasta el final para poder arrancarle una sonrisa. Los conseguimos", contó Héctor a La República.

Padres de Mildred recuerdan al papa como un hombre correcto, humilde y alegre. Foto: Maribel Mendo/LR

Petición de la familia de ahijada del papa Robert Prevost

La familia Camacho Dioses revela que se sienten muy emocionados por la elección de Robert Prevost y consideran que su emoción continuará hasta el último día del papado. "Le pedimos a Dios que le dé fuerzas al padre Roberto para que logre su cometido, que estoy seguro es de unión, amor y fe en todo el mundo", expresó Héctor.

