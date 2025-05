Así reaccionó el Perú tras la elección del nuevo Papa: "Es peruano y punto"

Tras dos jornadas de deliberaciones en el cónclave, Robert Francis Prevost Martínez fue elegido como el nuevo líder de la Iglesia Católica, adoptando el nombre de León XIV. Con el respaldo de los 133 cardenales participantes, el exobispo de Chiclayo asumió el cargo de sumo pontífice, convirtiéndose en el sucesor de San Pedro.

La alegría fue grande que, luego de darse a conocer que el papa era peruano, los compatriotas comenzaron a arengar en las calles, a aplaudir y hasta en algunos casos llorar de felicidad. Algunos señalaron que este es un mensaje de Dios tras los duros momentos que afronta el país. "Es peruano y punto", dijeron algunos feligreses.

"Aunque parezca casualidad, anoche, soñé que era el papa y en la mañana le dije a mis hijos 'tenemos papa', que es el cardenal Robert Prevost (…). Me siento feliz. Siempre he estado en oración por él. No se ha olvidado de Chiclayo y estoy segura que volverá pronto", declaró la señora Irma Díaz.

Mientras que, el joven José Yarlaqué contó que mientras era parte del Grupo Pastoral de Tumán pudo conocer y conversar con el hoy Papa. Entonces quedaron grabados en su mente la humildad y la bondad que transmitía el exobispo. Además, notó su apertura y acercamiento a los jóvenes al considerarlos como el futuro de la sociedad y de la misma Iglesia Católica. Enfatizó que su mensaje siempre fue establecer lazos con Dios.

"Lo recuerdo porque yo formé parte de la Pastoral de Tumán y cuando teníamos reuniones tuve la oportunidad y el honor de conocerlo y cruzar unas palabras. Es una persona maravillosa, excelente, mucha bondad y tranquilidad en sus palabras y muy humilde (…). Es una emoción inmensa como jóvenes católicos que nuestro Papa sea peruano y chiclayano", expresó.

El Papa es peruano

Un dato que ha despertado gran interés entre los fieles es que, pese a haber nacido en Estados Unidos, el actual Papa posee la nacionalidad peruana y cuenta con un Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. Esta particularidad subraya su estrecho vínculo con el Perú, país en el que no solo ejerció labores pastorales, sino que también tuvo un rol relevante en el ámbito académico.