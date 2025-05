¿Quién es 'Dumbo', el narco peruano que fingió su muerte y estalló una guerra por la droga en Argentina?

Las historias de narcotraficantes peligrosos en el Perú son un reflejo del poder y la violencia que estas organizaciones criminales han ejercido tanto a nivel nacional como internacional. Uno de ellos es el caso de Raúl Martín Maylli Rivera, conocido en el mundo del crimen como 'Dumbo', quien fingió su muerte a causa del Covid-19 para evitar ser capturado por la justicia y provocó una guerra por la droga en Argentina.

Sin embargo, fue capturado en octubre de 2022 en el distrito de San Juan de Lurigancho y extraditado de Perú a Argentina el 15 de noviembre de 2023. Su imagen posando de manera relajada para la cámara con el gesto de pulgar hacia arriba el día de su arresto simboliza la actitud desafiante y el desprecio de este narcotraficante hacia las autoridades.

¿Quién es 'Dumbo', el narcotraficante peruano que fingió su muerte?

Raúl Martín Maylli Rivera, de 42 años, lideraba una de las organizaciones criminales más poderosas en Buenos Aires, particularmente en los barrios de Padre Mugica, en Villa Lugano, y la Villa 1-11-14, donde reemplazó al capo narcotraficante Marco Estrada Gonzales, conocido como 'Marco', otro peruano involucrado en el tráfico de drogas.

Durante su huida a Perú en 2022, 'Dumbo' utilizó una estratagema para eludir a las autoridades, haciéndose pasar por muerto debido a una falsa acta de defunción registrada en el sistema peruano, tras presuntamente corromper a funcionarios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En Perú, adoptó una nueva identidad y modificó su apariencia con barba, bigote y cabello largo para dificultar su identificación, además de enviar a cómplices a colocar una lápida con su nombre en un cementerio de Lima, lo que contribuyó a la confusión.

'Dumbo' era uno de los narcos más buscados de Argentina y se ofreció una recompensa de cinco millones de pesos. Foto: Composición LR/ Gobierno de Argentina/ Perfil

Autoridades ofrecieron más de S/10.000 por la captura de 'Dumbo'

Durante ese tiempo, las autoridades argentinas, que ofrecieron una recompensa de cinco millones de pesos (más de 10.000 soles), tuvieron dificultades para rastrear su paradero debido a la 'muerte' oficial registrada. Sin embargo, a pesar de sus intentos de ocultarse, la colaboración entre las fuerzas de seguridad peruanas y argentinas, sumada a una comparación biométrica con fotos de la Policía Federal de Argentina, permitió identificarlo y finalmente capturarlo.

'Dumbo' estalló una guerra por la droga en Argentina

Como narcotraficante, Maylli Rivera se consolidó como uno de los más influyentes de la región, y su organización fue el centro de una feroz guerra entre bandas rivales en Buenos Aires. En mayo de 2022, las calles de la zona de operaciones de 'Dumbo' se convirtieron en escenario de violentos tiroteos entre sus seguidores y otros traficantes que intentaban tomar el control del negocio de las drogas en la región. El enfrentamiento provocó víctimas y causó pánico entre los vecinos.

El enfrentamiento de bandas no solo afectó la seguridad de la zona, sino también la percepción pública de la seguridad en Buenos Aires. Con el paso de los meses, Dumbo se convirtió en un nombre temido, no solo por su capacidad para librar guerra a otras organizaciones, sino también por su habilidad para evadir a la justicia durante un largo período, lo que incrementó aún más su notoriedad. La captura de Maylli Rivera, sin embargo, no puso fin a la violencia ni a los enfrentamientos entre bandas en la región, que continúan siendo una preocupación constante para las autoridades.