Carlos Alvarado Pereyra enfrenta uno de los episodios más difíciles de su vida: es investigado por presunta suplantación de identidad y vaciar cuentas bancarias de personas con montos que superan los S/100.000, delito que no cometió. Según contó en un reportaje para Punto Final, sus problemas comenzaron cuando Entel, empresa donde trabajó durante 9 años, le creó, sin su conocimiento y autorización, un usuario que le permitía acceder a la base de datos personales (nombres, dirección, número de DNI y hasta huella digital) de todos los peruanos en la Reniec.

Dicha cuenta de usuario nunca fue desactivada tras su cese en Entel; sino que fue usado por delincuentes para acceder a la ficha Reniec (datos personales) y número celular de sus víctimas. Con esta información, solicitaron una reposición de chip o cambio de titularidad, lo que les permitió acceder a la banca digital de los clientes y robar más de S/100.000 de sus cuentas bancarias.

"Me entero de que existía un usuario (en Entel) a mi nombre, segundo que no había sido desactivado en el momento de mi cese y tercero que está siendo usado por ilícitos. Han hecho validaciones de identidad con un usuario de Reniec que estaba a mi nombre y con mi número de DNI", explicó Carlos Alvarado, extrabajador de Entel.

"Yo le digo a Entel que son totalmente responsables por no tener un buen control en su seguridad de información y que me están perjudicando muchísimo porque estoy en una situación muy complicada. Esto no es poca cosa, me pueden arruinar la vida (...) Yo le vengo pidiendo explicaciones a Entel de por qué han mantenido un usuario activo que ha sido usado para fraude informático y suplantación de identidad", añadió.

Seis peruanos fueron víctimas de delincuentes: vaciaron sus cuentas bancarias bajo dicha modalidad

Según la información brindada, fueron seis peruanos las víctimas de estos delincuentes que, tras acceder a sus fichas en Reniec y cambiar su titularidad de sus líneas telefónicas utilizando el usuario que Entel creó a nombre de Carlos Alvarado, vaciaron sus cuentas bancarias. A una de las agraviadas le robaron S/6.840, mientras que, a los demás, la suma de S/23.477, a cada uno. En total, los estafadores se llevaron un total de S/100.748.

"Nunca atendí yo directamente al público, por eso mi sorpresa de enterarme de que yo tenía acceso a Reniec para atención al público. Cosa que yo nunca hice dentro de mis funciones en Entel", comentó Carlos Alvarado.

Pronunciamiento de Entel

Tras la emisión del reportaje, Entel brindó un comunicado al programa de TV indicando que 'se da de baja automáticamente a los accesos de colaboradores que dejan de pertenecer a la empresa para evitar su uso indebido'; sin embargo, y pese a que se encuentra colaborando con las autoridades para resolver dicho caso, no explicaron el motivo por el que no se realizó dicho procedimiento tras el cese de Carlos Alvarado.

Asimismo, precisaron que el acceso a la base de datos de Reniec es 'usado exclusivamente para validar la identidad de las personas antes de contratar el servicio en sus puntos de ventas autorizados' y no son almacenados en los sistemas de la compañía telefónica.