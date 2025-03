¿Tu 'operador' te pidió apagar el celular 5 minutos? No lo hagas, es una peligrosa estafa

Imagina que estás en casa cuando, de repente, recibes una llamada de un número desconocido. Al atender, una persona se identifica como trabajador de tu operadora y te informa que están realizando un mantenimiento en tu línea telefónica. Para evitar posibles inconvenientes, te pide que apagues tu smartphone durante cinco o diez minutos, asegurando que es un procedimiento necesario.

Muchas personas temen que ignorar esta indicación pueda afectar su servicio, así que deciden seguir la instrucción sin cuestionarla. Lo que no saben es que, en realidad, acaban de caer en una trampa, ya que el supuesto trabajador no es más que un estafador. Justo cuando apagan su celular, este delincuente pone en marcha su verdadero plan. ¿De qué se trata? Aquí vamos a explicarte.

¿Qué ocurre si apagas tu teléfono?

En la actualidad, los ciberdelincuentes utilizan una técnica llamada SIM swapping, un método que les permite transferir tu número telefónico a una tarjeta SIM de su propiedad. Para lograrlo, se comunican con tu operadora haciéndose pasar por ti y argumentan que han perdido su chip o que necesitan activarlo en un nuevo dispositivo.

Muchos operadores caen en la trampa de los estafadores y aprueban la solicitud, lo que deja tu línea completamente bajo el control de estos criminales. Como tenías el celular apagado, no recibiste llamadas de la compañía telefónica, tampoco alertas de seguridad que te hicieran sospechar que alguien intentaba robar tu cuenta.

Una vez que logran apoderarse de tu número telefónico, los criminales pueden interceptar los mensajes de verificación de servicios bancarios, redes sociales y correos electrónicos. Con esta ventaja, no solo pueden cambiar contraseñas y tomar el control de tus cuentas, sino también acceder a tu banca en línea y transferir todo tu dinero sin tu autorización.

Si quieres proteger tu número y evitar volverte víctima del SIM swapping, lo más recomendable es establecer una clave de seguridad en tu tarjeta SIM. De esta manera, si un delincuente intenta clonarla o insertarla en un dispositivo que no te pertenece, no podrá activarla, ya que necesitará ingresar esta contraseña para que funcione. ¿Cómo se activa esta función? Aquí te explicamos:

Entra a los ajustes de tu Android Ingresa a la opción “Contraseña y Seguridad” y luego Seguridad de Sistema Busca la opción Bloqueo de tarjeta SIM y actívala Elige una combinación de cuatro dígitos y guárdala.

También podrían robarte tu cuenta de WhatsApp

Además del SIM swapping, muchos criminales piden a las víctimas que apaguen sus celulares para apoderarse de sus cuentas de WhatsApp. Una vez que logran el acceso, se hacen pasar por la persona afectada y se comunican con los contactos más cercanos, a quienes solicitan transferencias de dinero urgentes. Como la mayoría confía en ti, es probable que realicen el depósito.

Quizás no lo sepas, pero para apropiarse de una cuenta de WhatsApp, los delincuentes necesitan ingresar (en un celular de su propiedad) un código de verificación que Meta suele enviarte a través de un mensaje de texto (SMS). Sin embargo, la compañía de Mark Zuckerberg también puede mandarte esta clave mediante una llamada telefónica.

Como los delincuentes te convencieron de apagar tu celular, logran que la llamada no sea atendida y el código quede almacenado en tu buzón de voz, al cual pueden acceder con facilidad si no está protegido. Además, estos criminales suelen ejecutar este plan durante la madrugada, aprovechando que la mayoría duerme con el teléfono en modo silencio y no se percatan de la llamada.

Esta técnica de robo de cuentas de WhatsApp se conoce como ‘buzoneo’ y una forma de protegerte es activando la Verificación en dos pasos. Esta función permite crear un segundo código de seguridad (que solo tú conocerás) y que será necesario si quieres abrir tu cuenta desde otro dispositivo. Sin esta clave adicional, los delincuentes no podrán iniciar sesión. Así puedes activarla: