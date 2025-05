Exreina de belleza denuncia falta de apoyo de autoridades tras ser agredida por alcalde de Pimentel, en Chiclayo: "Ellos lo hicieron mediático"

Víctima denuncia que no recibe ayuda por parte de Estado. Foto: Composición La República/Exitosa/Canal N.

Víctima denuncia que no recibe ayuda por parte de Estado. Foto: Composición La República/Exitosa/Canal N.

Fiorella Ramírez, exreina de belleza de la ciudad de Pimentel, en Chiclayo, denunció públicamente que, a casi dos meses de haber sido agredida por el exalcalde de dicho distrito, Enrique Navarro Cacho, no ha recibido el respaldo prometido por parte de las autoridades competentes. La joven señaló que su caso fue utilizado mediáticamente, pero no se ha traducido en un acompañamiento real ni en acciones concretas que garanticen su protección y acceso a justicia.

"En su momento, se pronunciaron muchas autoridades, incluso la ministra de la Mujer, pero, usando un término coloquial, lo que he vivido es un saludo a la bandera. Todo es un show mediático", manifestó Ramírez en una entrevista concedida al programa 'Buenos Días Perú', al referirse a las entidades que, tras la difusión del hecho, anunciaron medidas a su favor.

Fue agredida en plena viva pública

El incidente ocurrió el pasado 20 de marzo, cuando la joven fue arrastrada con violencia por una camioneta conducida por el entonces alcalde, luego de un altercado que aún es materia de investigación por parte del Ministerio Público. Las imágenes del hecho generaron indignación en redes sociales y motivaron la intervención de la Fiscalía, que abrió una investigación preliminar por presunta agresión.

Sin embargo, Fiorella Ramírez denuncia que aún continúa enfrentando ataques a través de redes sociales, donde asegura ser blanco de constantes mensajes en su contra. Pese a la gravedad del caso y a los compromisos asumidos por entidades como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la denunciante asegura que hasta la fecha no ha recibido acompañamiento psicológico ni asesoría legal efectiva. "Estuvo el CEM [Centros de Emergencia Mujer], varias entidades del Estado, pero a la actualidad, yo no he recibido mayor apoyo”, declaró.

En diálogo con Exitosa, la exreina de belleza narró que el episodio de violencia que se hizo público no fue un hecho aislado, pues se trataría de una serie de similares vividas durante su relación con la principal autoridad del distrito de Pimentel, en Lambayeque.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.