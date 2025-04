Investigan hallazgo de doce cráneos y otros restos óseos en Tacna

El director regional de Cultura de Tacna, Daniel Zegarra, anunció que, la tarde del lunes 28 de abril, se hallaron doce cráneos de adultos y niños, huesos dispersos y retazos de tejidos antiguos en el distrito de Ciudad Nueva, en una zona de chancherías.

El funcionario explicó que el Ministerio Público los convocó luego de recibir la alerta de hallazgo de un poblador. En un primer momento, se sospechaba que los restos eran resultado de un crimen; sin embargo, los médicos forenses descartaron esta hipótesis.

Tras una revisión exhaustiva, los especialistas, en coordinación del personal de la Dirección de Cultura, confirmaron que se tratan de restos arqueológicos. Al respecto, se presume que pertenecen a una cultura del periodo intermediario tardío, entre 1000 y 1450 años después de Cristo.

No obstante, Para Daniel Zegarra, además de la investigación arqueológica, es necesario descubrir cómo llegaron esos restos a la zona. "No fueron hallados en una zona arqueológica, no forman parte de un cementerio, tampoco fueron hallados en fardos funerarios, y todos los huesos están dispersos por distintas áreas. La primera hipótesis es que fueron llevados a esa zona y aún no sabemos por qué o con qué fin", manifestó.

Dirección de Cultura interpuso denuncia para investigar el hecho. Créditos: cortesía.





Restos arqueológicos habrían sido desechados por huaqueros

En esa línea, anunció que harán la denuncia respectiva ante la Fiscalía para que se investigue quiénes fueron los responsables de movilizar los restos hacia el lugar. Una de las sospechas es que se trató de huaqueros que realizaron alguna excavación en una zona arqueológica, tomaron lo de mayor valor (vasijas o tejidos) y desecharon los restos óseos en la zona de chancherías.

Actualmente, los restos están en posesión de la Dirección de Cultura y permanecerán ahí para su investigación. Cabe mencionar que, es la primera vez que se realiza un hallazgo de este tipo en lo que va del año.