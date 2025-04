La desaparición del joven cusqueño Gabriel Salvador Curi ha tomado un giro inquietante, con mensajes de extorsión y relaciones conflictivas que complican la investigación. Su madre, Sandra Fernández, ha expresado su preocupación y ha señalado a la enamorada de su hijo como una pieza clave en la desaparición de su hijo.

La situación, aún en investigación, se torna más compleja a medida que la policía profundiza en las indagaciones. La madre de Gabriel ha descrito la relación de su hijo como caótica, lo que ha llevado a las autoridades a investigar su posible implicación en la desaparición. Además, el mejor amigo de Gabriel, quien también está bajo la lupa policial, ha sido mencionado en audios amenazantes que han surgido durante la investigación.

Investigación policial en curso tras la desaparición de Gabriel

La policía ha intensificado sus esfuerzos para esclarecer el paradero de Gabriel Salvador Curi. La aparición de mensajes de extorsión que ha recibido la madre han complicado aún más la investigación, sugiriendo que podría haber una deuda desconocida que involucra al joven. Las autoridades están analizando todos los ángulos posibles, desde las relaciones personales hasta las circunstancias que rodean su desaparición.

"La muchacha lo controlaba mucho a mi hijo. Él la llevaba cuando yo no estaba en casa, solo la he visto dos veces", sostuvo la madre del desaparecido. En tanto, la tía de Gabriel también respaldó esta versión: "A él le gustaban cosas como el fútbol que es lo que le apasionaba, llegaba tarde a casa porque paraba mucho con la enamorada. Tenía una relación muy absorbente".

Vínculos laborales con su mejor amigo

De igual formal, la Policía Nacional investiga al mejor amigo de Gabriel Salvador, pues él habría estado trabajando para el padrastro de Gabriel Herrera Guillen en unas obras, de las cuales la madre no tenía conocimiento hasta hace poco. "Solo tenemos un mensaje sobre ello. No tenía entendido que mi hijo estuviera trabajando en ningún lado. ¿Con qué tiempo? es lo que a mí no me cuadra", sostuvo la madre.

Cabe resaltar que la madre recibió un extraño mensaje de quien, al parecer, conocía muy bien la vida familia de Gabriel Salvador. Al realizar las investigaciones, el número estaba relacionado con la enamorada del joven desaparecido, de acuerdo al informe presentado en Día D.

Según el testimonio de la madre, Gabriel se comunicó con ella y expresó que prefería estar con su enamorada, que tenía una deuda y que se encontraba bebiendo. No obstante, pasada unas horas, pareciera que alguien más empleara el teléfono de Gabriel para extorsionar a su propia madre. Desde entonces, los familiares de Gabriel Salvador han tenido más dudas que respuestas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.