Un brutal ataque se registró en un inmueble ubicado en el distrito de Jesús María. El pasado 25 de marzo, un hombre le roció alcohol a su amigo y le prendió fuego cuando se encontraba en la sala de su vivienda. De acuerdo a la información preliminar, el joven trató de escapar de dicha situación; sin embargo, su compañero lo continuó atacando reiteradas veces. Este acto habría ocasionado que la víctima resulte con múltiples quemaduras.

Al respecto, Humberto Iván Hernando Alarcón, quien fue afectado por las llamas, se pronunció e indicó que la persona quien era su amigo disfrutó del momento de dolor que vivió. "No hay nada para justificar lo que me han hecho. Es un acto completamente criminal. Lo consideré un hermano ¿Por qué me hizo esto? (...) Cuando ya me estaba apagando me dijo que le daba risa verme así quemado y que oliera a rostizado", declaró en diálogo con Panorama TV.

Joven cuenta su verdad: su amigo le prendió fuego

Las autoridades realizan una investigación acerca del caso de Hernando. De acuerdo a las vivencias narradas por la víctima, su amigo lo invitó a compartir un momento ameno en su vivienda. Ellos estuvieron tomando cerveza cuando, de pronto, Hernando decide retirarse. En ese instante, el hombre, identificado José Manuel Egovail Portillo, le impide irse y, de inmediato, prende fuego al espacio en donde se encontraba. Ello ocasionó que Hernando se comenzara a asfixiar. Luego de esta terrible situación, le roció con alcohol y lo prendió en llamas, lo que ocasionó el terror de la víctima.

Hernando pudo salvarse de este acto criminal. Él acudió a la ducha del baño para socorrerse a sí mismo. Sin embargo, el sujeto que lo atacó dificultó su recuperación.

"Procede a cerrar el caño de la ducha y a condicionarlo porque él le decía: 'por favor, llama a los bomberos, llama a mi mamá' y el otro le decía: 'Voy a abrirlo solo si te pones de acuerdo conmigo y sostenemos que es un accidente'", contó el padre de la víctima.

Acerca de este suceso, el Hernando cuestionó el accionar de su amigo y expresó su frustración debido a que varias de sus metas se han visto obstruidas por lo que pasó. "Tenía varios proyectos en mente y está todo frustrado. En mi cabeza no pasa la posibilidad de que yo queme a una persona y sentir satisfacción", manifestó.

Familia pide justicia y sanción a agresor

La familia pide justicia por el ataque perpretado contra su ser querido, quien permanece internado en el Hospital Loayza luchando por su vida. Cabe precisar que, el agresor fue capturado por la Policía Nacional del Perú y enfrenta cargos por intento de homicidio. Las autoridades aún realizan las investigaciones sobre el caso.

"De ninguna forma voy a quedarme tranquilo pensando en que esta persona que ha causado tanto daño a mi hijo pudiese gozar de libertad mientras que él está prácticamente atado a una cama", manifestó el padre de la víctima.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.