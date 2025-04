En la mañana del 25 de abril, un bus del Corredor Rojo, que transportaba a numerosos pasajeros, fue atacado a balazos por dos delincuentes que se desplazaban en una moto lineal, en las cercanías del Estadio Monumental, ubicado en el límite entre Ate Vitarte y La Molina. Tras el ataque, el conductor y los ocupantes de la unidad informaron a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre el incidente.

Tras ello, el chofer brindó sus declaraciones de lo sucedido para ATV Noticias y relató los instantes de terror que vivieron todos en el bus. Además, precisó que se negó a aceptar una carta que le querían entregar los sujetos en la moto. Por tal motivo, los criminales abrieron fuego contra la unidad cuadras más adelante, lo cual causó el pánico entre los presentes.

Testimonio del chofer del Corredor Rojo tras el atentado

Luego de los instantes de terror que vivieron los pasajeros y el conductor a bordo del Corredor Rojo, la Policía Nacional del Perú llevó a cabo las diligencias respectivas. En tanto, el chofer relató todo lo sucedido: "A la altura del óvalo Monumental me cierran y veo que me miran. Mi consciencia está limpia, me dedico a mi familia y trabajo. Ellos me tiran una cartita, no sé qué cosa decía. Avanzan unos metros, eran dos venezolanos en una moto lineal", empezó diciendo el chofer.

"Veo al copiloto de atrás, saca una pistola y me tira ahí, dispara arriba. Solo una vez. Luego se retiraron. La gente se quedó en shock, había personas mayores, todos al suelo. Era hora punta en la mañana, todos nos tiramos al suelo. No he visto la carta, la policía se encarga", acotó.

Pronunciamiento de ATU tras el atentado

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) se pronunció sobre el ataque ocurrido esta mañana contra un bus del Corredor Rojo. En este contexto, la entidad comunicó que está trabajando en conjunto con el concesionario del sistema de transporte para implementar las medidas necesarias en respuesta a este incidente.

"Se activaron los seguros de rigor en resguardo del conductor y los pasajeros del bus. La ATU brinda toda la información correspondiente y colabora con la PNP en las investigaciones del caso. Además, brinda soporte y asistencia legal a la empresa para realizar las diligencias correspondientes ante la PNP y el Ministerio Público", comunicó.

Comunicado del Ministerio del Interior tras el ataque contra el Corredor Rojo

El Ministerio del Interior anunció que la Policía Nacional del Perú ha iniciado la búsqueda y captura urgente de los responsables de los incidentes ocurridos en un bus del Corredor Rojo. En su comunicado, se detalló que se ha activado el Plan Cerco, junto con el despliegue de unidades especializadas en investigación criminal, con el objetivo de esclarecer los hechos y localizar a los implicados, para así llevarlos ante la justicia.

