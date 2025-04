Venezolana viajó a Perú para rescatar a su hijo que cayó en la indigencia tras una ruptura amorosa

Una madre venezolana, al enterarse de que su hijo se encontraba en situación de indigencia en Perú tras una ruptura amorosa, no dudó en tomar un vuelo hacia Lima para rescatarlo. El video de su emotivo reencuentro rápidamente se viralizó.

Al encontrarlo, se observa en la grabación que la madre se levantó de su silla en el restaurante y, sin pensarlo, abrazó a su hijo. El joven, con una larga barba y la ropa completamente sucia, estaba desconcertado por la situación al principio. Sin embargo, finalmente, también abrazó a su madre. La emoción fue tan intensa que el joven no pudo evitar desmayarse.

PUEDES VER: Canadiense viajó al Perú para buscar a su madre biológica y se llevó gran sorpresa al descubrir que tiene un mellizo

¿Cómo se organizó el emotivo reencuentro entre la madre venezolana y su hijo?

Tras varios años separado de su familia, un joven que vivía en situación de calle en Perú logró reunirse con su madre gracias a la ayuda desinteresada de un grupo de personas. Estas, al conocer su situación, no dudaron en contactar a la madre en Venezuela para informarle que su hijo la buscaba y necesitaba ayuda.

Con gran determinación, la mujer emprendió un largo viaje hasta Perú. En este reencuentro, los solidarios samaritanos jugaron un papel crucial: organizaron una sorpresa en la que, con una excusa, llevaron al joven a un restaurante sin que él supiera que allí lo esperaba su madre. Al verla, después de cuatro años de separación, el hombre no pudo contener la emoción, rompió en llanto y se desmayó de felicidad.

El joven venezolano no esperaba el reencuentro con su madre y agradeció a las personas que hicieron posible ese momento. Foto: Composición LR/ YouTube

Joven venezolano regresa a su casa luego de reencontrarse con su madre

En otro video, el joven venezolano agradeció que se haya hecho posible el reencuentro con su mamá y que muy pronto regresaría a su país de origen. "Mi mamá me vino a buscar, me he quedado sorprendido. Si Dios quiere, mañana salgo para Venezuela, voy a regresar a mi casa, a mi hogar. Estoy decidido a ser una nueva persona", dijo visiblemente conmovido.

Este momento refleja una vez más la increíble fuerza del amor materno y la solidaridad humana. Su determinación fue la que lo llevó a recorrer kilómetros con la esperanza de verlo nuevamente y de ofrecerle una nueva oportunidad de rehacer su vida al lado de ella.