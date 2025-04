Caos y confusión en examen de admisión de la UNFV: jóvenes se confundieron de sede a minutos del cierre de puertas

A minutos del inicio del examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV), decenas de estudiantes protagonizaron distintos incidentes en las colas de las 10 sedes de la casa de estudios. Los miles de postulantes competirán por una de las vacantes de las 60 carreras profesionales.

El ingreso a los locales estaba habilitado desde las 7:15 a.m. hasta las 8:45 a.m., pero minutos antes del cierre de puertas, decenas de estudiantes se percataron que se habían confundido de sede. Entre lágrimas y desesperación, algunos corrían para llegar al recinto correspondiente y otros se resignaron a la idea de no llegar a tiempo.

Caos y desesperación en las colas

La UNFV tiene 10 sedes universitarias distribuidas en 5 distritos de Lima y Callao, una de las principales está ubicada en la av. Nicolás de Piérola N° 347 en el Cercado de Lima. En el lugar dónde se registraron diferentes incidentes a la hora del ingreso, no solo por las tardanzas de los jóvenes, sino por la aglomeración de los padres de familia en la puerta de ingreso.

Un caso en particular es el de una señorita que llegó minutos antes del cierre de puertas, pero al momento de registrarse el personal de la universidad le indicó que su evaluación era en otra sede. Ante la exaltación de los padres de familia que se encontraban en el lugar, un efectivo de la Policía Nacional (PNP) trasladó a la postulante al local correspondiente. Otro caso similar fue el de un joven que llegó a la Escuela de Postgrado en el jr. Prolongación Camaná, en dónde un motorizado policial auxilio al estudiante.

No podían ingresar con cabello suelto

Las postulantes mujeres tuvieron otro percance al momento de su ingreso, ya que no tenían conocimiento que para rendir el examen de admisión, las jovencitas debían llevar el pelo recogido. En el momento, muchas de ellas corrían a prestarse un sujetador para realizarse el moño. En los videos difundidos en redes sociales se puede visualizar al personal administrativo de la UNFV peinando a una jovencita para su ingreso. Las madres de familias presentes también apoyaron a las estudiantes.

La UNFV cuenta con 10 sedes, 7 locales administrativos y un centro cultural. Uno de ellos, está ubicado en la provincia de Casma. A diferencia de otras universidades nacionales, la Federico Villareal no cuenta con un campus central.

