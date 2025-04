Puno: padre de familia que fue asaltado y desfigurado necesita ayuda para operaciones

Efraín Luna Quilca, un padre de familia de 39 años y sostén de cinco hijos, emprendió un trabajo en la mina La Rinconada (Puno) con la esperanza de mejorar la calidad de vida de su hogar. Sin embargo, su esfuerzo terminó en tragedia cuando fue víctima de un violento asalto que lo dejó con la nariz fracturada y sin sus pertenencias. Ahora, requiere ayuda económica para cubrir las operaciones necesarias, que ascienden a más de 10 mil soles.

El ataque ocurrió la madrugada del jueves 27 de marzo en el centro poblado de La Rinconada, Ananea (San Antonio de Putina), cuando Efraín se dirigía hacia su trabajo, un grupo de delincuentes lo interceptó, robándole su billetera con la suma de 5 mil soles y otras pertenencias. Los agresores no se conformaron con el robo, sino que lo golpearon brutalmente, dejándolo gravemente herido.

Sus compañeros intentaron auxiliarlo llevándolo al centro de salud más cercano, pero este se encontraba cerrado, por lo que recibió atención en una botica. Lamentablemente, la sutura realizada fue inadecuada, lo que provocó una grave infección en su herida. Días después, Efraín tuvo que someterse a una operación en una clínica para reconstruir su tabique nasal, pero su recuperación aún está en proceso.

La esposa del minero, Mariluz Pacha Quispe, narró entre lágrimas las dificultades que enfrentan: "No le cortaron el tejido colgado, y por eso se infectó. Lo cosieron incluso con un nylon todo separado. Por culpa de eso, ahora mi esposo necesita más operaciones y ya no tengo dinero".

Salud de minero de La Rinconada se complicó

Las complicaciones en su salud, ahora han generado la necesidad de dos operaciones adicionales para reconstruir su nariz, utilizando cartílago de su pierna o espalda.

Mariluz relató que mientras su esposo Efraín permanece postrado en cama, sus hijos menores han quedado desatendidos desde hace más de 21 días, puesto que ellos son naturales del distrito de San Antón (provincia de Azángaro), pero su esposo permanece en Puno porque requerido una atención a tiempo completo.

Mariluz hizo un llamado urgente a la solidaridad de quienes puedan ayudarlos económicamente. Cualquier apoyo económico puede enviarse al número de Yape 921 286785.

"Yo ya no tengo dinero, todos mis ahorros los he gastado, no tengo ni para darles de comer a mis hijos, por favor pido apoyo a todas las personas, para que mi pareja se pueda recuperar y vuelva a trabajar", pidió entre lágrimas.