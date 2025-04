El pasado 13 de abril del 2025, Mario Vargas Llosa, el galardonado Premio Nobel de Literatura 2010, falleció a los 89 años en Lima, rodeado del cariño de su familia. El escritor peruano, autor de memorables obras como "Conversaciones en la catedral" y "La ciudad y los perros" deja un legado literario y político que perdurará a lo largo de las generaciones. Sus tres hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana, quienes han forjado exitosas trayectorias profesionales en diversas áreas, fueron los encargados de cumplir su última voluntad. En un emotivo comunicado, la familia informó que la despedida de Vargas Llosa se llevaría a cabo en un entorno privado, sin ceremonias públicas, en respeto a sus deseos.

¿Quién es Morgana Llosa y a qué se dedica?

A diferencia de sus hermanos, Morgana, la hija menor de Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa, nació fuera del Perú, específicamente en Barcelona. Sin embargo, a los cinco meses de nacida, volvió a Lima con sus padres, donde vivió hasta los 14 años y en 1992 adquirió la nacionalidad española.

Desde joven, Morgana Vargas Llosa sintió una gran pasión por la fotografía. Aunque estudió Historia en la London School of Economics and Political Science en Inglaterra, decidió seguir su verdadera vocación y dedicarse al fotoperiodismo. Con apenas 21 años, comenzó a trabajar en El País, donde realizó fotoreportajes en diversos países como Ecuador, Albania, Kosovo, Israel y Palestina, entre otros. Uno de sus trabajos más destacados es la exposición fotográfica Mírame, Lima, que le valió el Premio "SEE ME" 2013 en la categoría de fotografía, además del reconocido Premio Photo District News (PDN) Magazin.

Muestra fotográfica de Morgana Vargas Llosa. Foto: Casa de la Literatura

Desde hace 20 años está casada con Stefan Reich Roden, con quien ha formado una familia junto a sus dos hijas: Isabella y Anaís. Actualmente, reside en Lima y sigue dedicada a sus proyectos fotográficos.

¿A qué se dedican los otros hijos de Mario Vargas Llosa?