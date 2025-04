Transformando Puno a Través de la Construcción y el Empleo

En la ciudad de Puno, Perú, un ambicioso proyecto está marcando un antes y un después en la infraestructura de salud y en la vida de cientos de peruanos. Se trata del Hospital del Altiplano, una obra construida por la empresa China Railway Nº 10 Engineering Group CO., Ltd Sucursal del Perú (CREC Nº 10), que no solo mejorará el acceso a servicios médicos en la región, sino que también ha generado más de 1,100 empleos para la comunidad local. Dentro de esta gran transformación, destaca la historia de Santos y Jenny, una pareja puneña que encontró en este proyecto una oportunidad para mejorar sus vidas y construir un futuro mejor.

Cuando una Obra se Convierte en Esperanza

Santos y Jenny son residentes de Puno que se unieron al proyecto, en diciembre de 2022, cuando CREC Nº 10 inició el proceso de reclutamiento para el Hospital del Altiplano. Gracias a su esfuerzo y determinación, fueron seleccionados para formar parte del equipo de trabajo.

Santos comenzó como comprador en el área de Logística y también desempeñó funciones como conductor. Al inicio, enfrentó desafíos debido a la complejidad de los equipos y repuestos que debía adquirir. Sin embargo, con apoyo del personal y en especial del personal chino del proyecto, logró adquirir los conocimientos necesarios, destacando en sus funciones.

Por su parte, Jenny ingresó al equipo de administración y logística, desempeñándose en la gestión de insumos y asistencia en la preparación de alimentos. Su dedicación y profesionalismo hicieron que se ganara el respeto y reconocimiento de sus compañeros.

Familia joven con un sueño y futuro alentador. Fuente: Difusión

CREC Nº 10: Más que Construcción, un Compromiso con sus empleados y sus familias

Para Santos y Jenny, el avance de la construcción del hospital, les ha permitido cumplir uno de sus mayores sueños: tener su propia vivienda. Gracias a los ingresos obtenidos por sus trabajos en el proyecto y al acompañamiento de la empresa, han iniciado la construcción de su nuevo hogar en el centro de Puno, concretando su sueño de un hogar propio.

Santos y Jenny, en noviembre de 2024 celebraron el nacimiento de su hijo, Jair Limachi. Es así que, como parte del compromiso de la empresa con sus trabajadores, el proyecto organizó una actividad solidaria para apoyar a la familia, recolectando donaciones y reafirmando el espíritu de comunidad y apoyo mutuo dentro del equipo del hospital.

Obras con Corazón: Impacto Humano y Social que Permanece

La construcción del Hospital del Altiplano no solo transformará la infraestructura de salud en Puno, sino que también beneficiará a casi un millón de personas en regiones cercanas como Tacna y Cusco. Además, los salarios ofrecidos a los trabajadores locales en este proyecto duplican el promedio regional, mejorando significativamente la calidad de vida de muchas familias. CREC Nº 10 ha demostrado un firme compromiso con el bienestar social y el desarrollo sostenible en Perú. Además del Hospital del Altiplano, la empresa ha impulsado proyectos clave como la remodelación de la carretera de Comas y el proyecto del Colegio Melgar. Asimismo, ha llevado a cabo diversas actividades de responsabilidad social, como donaciones a la Escuela de Educación Especial Prite Puno y al Hospital del Niño de Lima

Infraestructura que va cambia la salud en el sur peruano. Fuente: Difusión

CREC 10: Un Compromiso que Trasciende

La historia de Santos y Jenny es un claro ejemplo de cómo el trabajo conjunto entre una empresa comprometida y su gente puede transformar vidas. Para ellos, formar parte del proyecto del Hospital del Altiplano significó una oportunidad para construir un futuro con mayor estabilidad y esperanza. Con gratitud y entusiasmo, miran hacia adelante, con el deseo de seguir creciendo de la mano de CREC Nº 10 y con la esperanza de que iniciativas como esta se multipliquen en todo el país, generando empleo digno y fortaleciendo la infraestructura pública.

Mientras el Hospital del Altiplano avanza hacia su culminación, también lo hace el sueño de cientos de peruanos que, como Santos y Jenny, han encontrado en este proyecto una plataforma de desarrollo personal y familiar. Es una historia de esfuerzo compartido, de progreso tangible y de una esperanza que se consolida, gracias al compromiso firme de CREC Nº 10 con el Perú y su gente.

[PUBLIRREPORTAJE]