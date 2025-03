El burgomaestre de La Molina, Diego Uceda, declaró en una entrevista para RPP, que en reiteradas ocasiones fue amenazado de muerte por presuntos traficantes de terrenos que delinquen en su jurisdicción. Esta denuncia se da luego de que el alcalde haya recibido una "solicitud hecha por un grupo de regidores de oposición" a su gestión, que lo acusan de ser ineficaz contra este tipo de crímenes.

Ante estos amedrentamientos, Uceda comunicó que las llamadas extorsivas fueron grabadas y denunciadas a las autoridades para su investigación. También indicó que estos registros fueron enviados al Departamento de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Amenazas de muerte por traficantes de terreno

No es la primera vez que el alcalde Uceda denuncia que es víctima de este tipo de amenazas contra su vida. En el 2023, también denunció que traficantes de terrenos de Villa María del Triunfo lo amenazaron de muerte luego de ejecutar acciones para desalojar invasiones.

En ese sentido, declaró el pasado 29 de marzo que, en comparación con las gestiones de otros alcaldes, él realiza estos desalojos con el personal civil de la misma municipalidad. El último de estos fue en la urbanización de Musa, límite con La Planicie, que contó con la participación de 170 efectivos policiales.

"Yo no querido hacer público la cantidad de amenazas de muerte contra mi persona, mi hogar y mi casa, porque no me parecía adecuado (…). Cuando uno es amenazado, hay que documentarlos. Hay que ir a la Dirincri y demostrar con tu teléfono las llamadas telefónicas de amenaza y las grabaciones que yo hice", declaró Uceda.

Canal de ayuda

