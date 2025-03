Ladrones intentan robar camioneta, pero dueño se percata y los ahuyentó a balazos: víctima era un veterano de guerra

Unos ladrones menores de edad por poco le roban el vehículo a un padre de familia que se encontraba en su casa junto con su esposa e hija, pero gracias a una inmediata reacción, pudo frustrar el hurto de su camioneta: utilizó su arma de fuego y disparó contra los asaltantes.

Pese a que evitó que se lleven su vehículo, el también veterano de guerra relató que, durante la balacera que se desencadenó en San Antonio, Texas, una de las balas impactó en la ventana del segundo piso de su casa, lugar donde se encontraba su hija cerca a ese espacio, por lo que este ataque pudo tener un desenlace más trágico.

Víctima era un veterano de guerra

El hombre involucrado es Ricardo Flemante, quien, al ser entrevistado por las cámaras de Telemundo, confesó que la situación de los ladrones pudo terminar peor si es que él lograba usar su arma de táctica, ya que es un veterano de guerra y está entrenado para diversos tipos de conflictos:

"Yo nunca pensé que iba a pelear frente a mi casa, con mi familia aquí. Yo no sé si ellos saben con quién se han metido. Esto es mi familia. Yo no me meto en la propiedad de otras personas. Si saben algo (de ellos), llamen a la policía porque si no (la víctima) será otra familia que no tienen las armas que yo tengo", indicó Flemante.

Uno de los presuntos ladrones habría sido detenido por la policía

De acuerdo a la información de las autoridades, lograron detener a un adolescente de 17 años quien, aparentemente, sería uno de los ladrones implicados en el intento de robo del vehículo del veterano de guerra.

La policía detuvo al presunto malhechor menor de edad durante una persecución que se había reportado horas después de lo sucedido en San Antonio, Texas.