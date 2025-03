Menor de 14 años es acribillado en San Juan de Lurigancho y termina en estado crítico: cámara captó el brutal ataque

Un menor de 14 años de edad resultó gravemente herido tras ser acribillado por un grupo de sujetos, quienes lo interceptaron en el jirón Río Marañon, asentamiento humano Jesús Oropeza Chonta, en San Juan de Lurigancho. El atentado quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

En las imágenes, se aprecia el preciso instante en que la víctima caminaba al promediar las 11 de la noche del 22 de marzo junto a otra persona. De pronto, un grupo conformado por cuatro hombres aparecen corriendo hacia él. Uno de ellos saca un arma de fuego y dispara contra el menor.

El joven terminó en el suelo después de ser alcanzado por casi diez disparos, mientras que su compañero escapó en una dirección incierta, al igual que los agresores.

Este crimen ha sorprendido a los vecinos de la zona. "Yo me siento desprotegido. Me parece que no toman interés del asunto y se les escapa también a las autoridades, porque deben estar patrullando constantemente. Hay ausencia de las autoridades", declaró un residente del asentamiento humano a RPP.

"Nos falta que venga la Policía en realidad porque a veces no vienen por estos lugares. El alcalde ha tomado la recuperación con los serenos, con la Policía, pero por este lado no, no vienen", agregó otra vecina.

Canales de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

