Protesta indígena: pueblos Kukama, Urarina y Achuar esperan comisión de la PCM en Loreto hasta el 8 de diciembre

Los pueblos Kukama y Urarina, agrupados en la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (Acodecospat), y el pueblo Achuar, de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco), se han movilizado desde hace quince días para exigir el cumplimiento de compromisos por parte del Gobierno nacional sobre atención ambiental, territorios seguros, acceso a salud, educación, entre otros derechos.

Tras un acercamiento con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para iniciar un diálogo con el Ejecutivo, las organizaciones nativas dejaron sin efecto el anuncio de paralizar totalmente el transporte fluvial en el río Marañón. Sin embargo, precisaron que si la comisión de la PCM no llega a San Pedro de Maypuco hasta el 8 de diciembre, radicalizarán sus medidas de lucha.

En esta línea, pidieron al Gobierno Regional de Loreto que se involucre en este proceso de entendimiento a fin de lograr una solución a sus demandas.

El presidente de Acodecospat, Alfonso López Tejada, refirió a La República que tienen compromisos firmados con el gobierno desde el año 2015 y una mesa multisectorial con Cuatro Cuencas que no se desarrolla.

“Tenemos acuerdos de consulta previa del Lote 192 y del Lote 8 que tampoco se están implementando a pesar de que está en camino la concesión y el reinicio de las actividades en ambos lotes petroleros. Queremos sentarnos con el gobierno regional y con el gobierno nacional para buscar una solución a los problemas en forma definitiva, con responsables, con presupuesto y con tiempos”, señaló Alfonso López.

El dirigente kukama aclaró que no se oponen a la actividad petrolera ni al desarrollo, pero no pueden permitir que los sigan contaminando en sus territorios con la nueva entrega de pozos petroleros a empresas transnacionales.

“Necesitamos la remediación de nuestros territorios, necesitamos un plan de salud, necesitamos atención a hermanos y hermanas que están afectados con metales pesados por hidrocarburos. Necesitamos que el Estado empiece a atender en forma integral y solucionar los problemas de los pueblos indígenas”, anotó.

Mencionó que la restricción de la navegación en el río Marañón ha sido parcial, pero la medida podría radicalizarse hasta que ninguna unidad de transporte de carga o de pasajeros circule por este río, si hasta el 8 de diciembre no llega una comisión de la PCM a San Pedro de Maypuco.

Respecto a los acuerdos incumplidos, Alfonso López citó el plan de salud con 18 millones de soles que está aprobado por resolución ministerial. Asimismo, la remediación de los sitios impactados en el Lote 192, Lote 8 y en los territorios de los pueblos por donde pasa el oleoducto Nor Peruano.

“Que se cumpla la reunión con la comisión multisectorial del Estado y nos dé cuenta qué es lo que se ha avanzado y qué es lo que tenemos que seguir avanzando. Los estamos esperando acá en la comunidad”, reclamó.

Añadió que la primera semana de noviembre estuvieron en Lima reunidos con 32 representantes del Estado y que ninguno les dio una respuesta clara sobre la atención a los compromisos del gobierno con los pueblos indígenas de Cuatro Cuencas y el Chambira.

GORE Loreto: rebasa nuestras competencias

Al respecto, el gerente regional de Desarrollo de los Pueblos Originarios, Erwin Florett Díaz, declaró a la República que las demandas de los pueblos indígenas han desbordado al Gobierno Regional de Loreto porque sobrepasan a sus capacidades.

“El gobierno regional no tiene competencias, por ejemplo, en la remediación de los impactos ambientales que hasta el momento no se ha hecho nada. El encargado es el gobierno nacional a través del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, pero como nosotros estamos cerca la protesta nos llega primero y llega un momento en que las federaciones ya no quieren conversar con nosotros porque no solucionamos nada. En ese estado nos encontramos ahorita”, manifestó Florett Díaz.

El funcionario indicó que el incumplimiento de acuerdos por parte del Estado incrementa la desconfianza de las comunidades, ya que son 50 años de explotación petrolera hecha de manera irresponsable.

“Todos los derrames de petróleo están ahí y funcionan como dispensador de contaminación cada vez que llueve. El gobierno regional reconoce que las federaciones tienen absoluta razón en sus demandas. Después de 50 años de explotación petrolera no tienen agua segura para beber, no tienen sistema de eliminación de excreta, acceso a salud y educación de calidad; los ríos están contaminados, los bosques depredados, esa es la realidad. El gobierno regional juega a favor de las federaciones conversando con el gobierno nacional para superar esta situación”, afirmó.

También informó que mañana jueves habrá una reunión virtual amplia entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales, desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, donde Loreto tocará las demandas de los pueblos indígenas.

“Tenemos que sincerar todo el Estado, esa es la misión del Gobierno Regional de Loreto el día de mañana”, sostuvo el gerente regional de Desarrollo de los Pueblos Originarios.