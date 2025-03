Desbordes dejan sin agua a Puno y en Juliaca crecida de río convierte urbanización en laguna

Las lluvias continúan causando estragos en el altiplano. Más de 60 mil puneños fueron perjudicados por la suspensión del abastecimiento de agua potable por parte de la Empresa Municipal de Saneamiento Ambiental (Emsa Puno). Se optó por no dotar del líquido elemento porque el agua para consumo humano almacenado en cisternas subterráneas quedó cubierto por un metro de agua a consecuencia del desborde de ríos en el centro poblado de Jayllihuaya, al sur de Puno.

Según el gerente de Emsa Puno, Luis Aguilar, los afluentes salieron de su cauce porque los propios vecinos, para ganar terrenos, redujeron el ancho de los ríos y, debido a las fuertes precipitaciones pluviales, el agua discurrió por las bajas más bajas e inundó cerca de 40 casas del sector de Jayllihuaya. La planta de Emsa Puno, por primera vez sufrió la inundación de todas sus instalaciones.

El servicio de agua quedó suspendido por 14 horas entre las 3:00 a.m hasta las 18:00 horas. “Todo empezó a las nueve de la noche del lunes. No había forma de controlar la situación así que nos vimos obligados a suspender el servicio y eso provocó que la ciudadanía se quedara sin agua. No podíamos arriesgarnos a perjudicar la salud de las personas”, dijo el funcionario.

En Jallihuaya, quince calles, dos avenidas y 40 casas resultaron inundadas. Los vecinos con personal del municipio de Puno actuaron de inmediato para paliar los impactos que hacían imposible el tránsito de personas y vehículos.

Planta de tratamiento de agua quedó inundada. Créditos: Liubomir Fernández / La República.

Juliaca afectada

Juliaca también resultó afectada por el temporal lluvioso. Un total de 40 familias resultaron perjudicadas tras el desborde del río Cacahi que dejó puentes y viviendas inundadas en calcetera. Niños y adultos mayores arriesgaron sus vidas al cruzar el único puente que quedó inundado tras las intensas precipitaciones pluviales durante las últimas 72 horas en Juliaca, Puno.

Según los pobladores pertenecientes a la urbanización San Isidro del distrito de San Miguel, el desborde se presentó el último viernes 7 de marzo el cual impidió por completo el acceso y salida de las familias, algunos optaron por pasar la noche en la vivienda de sus vecinos.

Es el caso del señor Alcelmo Gómez Ticona (64), quien indicó que desde el último viernes junto a su familia no pueden acceder a su vivienda, la cual resultó ser la más afectada, por lo cual vienen pasando la noche en la vivienda de su vecino. Alcelmo solicitó la ayuda urgente de las autoridades para que puedan establecer soluciones para el desborde.

Ancianos, niños e incluso mascotas arriesgaron sus vidas para cruzar. Créditos: Cinthia Álvarez / La República.

Madres de familia temen el inicio del año escolar, que comenzará este lunes 17 marzo, puesto que el único acceso de sus hijos hacia la urbanización y los diferentes centros educativos es el puente de una de las venas que conecta al río Cacachi, el cual está completamente cubierto por el agua. Por ende, el único pedido de la población es la urgente construcción de un puente.

Mientras tanto, las mujeres improvisaron una cocina para preparar sus alimentos, manteniendo la esperanza de que las autoridades se apersonen y puedan construir el puente con urgencia, puesto que es el único acceso y pedido por la población.