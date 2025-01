Juliaca en emergencia. Una fuerte precipitación pluvial, que se prolongó por más de 10 horas, inundó mercados, centros comerciales, viviendas y calles en las ciudades de Juliaca y San Miguel, de la provincia de San Román. Esta precipitación generó angustia y desesperación en la población, quienes solicitaron durante horas la intervención inmediata de las autoridades locales y regionales.

Alcalde provincial en Juliaca pide apoyo ante emergencia. Foto: Cinthia Álvarez/La República

Capacidad de respuesta ha sido sobrepasada

Según el alcalde provincial, Óscar Cáceres Rodríguez, se ha logrado identificar ocho puntos críticos que necesitan de una atención inmediata; sin embargo, la capacidad de respuesta habría sido sobrepasada. "El primer nivel de atención es la municipalidad, pero ya sobrepasó nuestra capacidad de atención, a las 6 de la mañana ya no pudimos contener y decidimos activar la alerta para la intervención de todas las autoridades", añadió.

Comerciantes reportan perdidas económicas incalculables

Uno de los puntos más críticos fue el mercado Internacional Túpac Amaru, donde, según el presidente Ever Quispe Poma, se informó que más de dos mil puestos fueron inundados, resultando más de dos mil comerciantes perjudicados, quienes reportaron perdidas económicas incalculables en la venta de sus mercaderías.

"Hemos solicitado a la municipalidad que limpien los canales, pero hace mucho no lo hacen. Estamos preocupados porque muchos de nuestros hermanos están perdiendo mucho de su mercadería que ya vendría ser basura, somos más de dos mil comerciantes y más de dos mil puestos perjudicados", añadió.

Ciudadanos y comerciantes han perdido sus pertenencias ante lluvias intensas. Foto: Cinthia Álvarez/La República

Viviendas inundadas

Tras la intensa lluvia, varias viviendas quedaron inundadas; sin embargo, una de las viviendas ubicada en la urbanización San Isidro, construida con material rústico, se derrumbó, mientras que la segunda vivienda quedó completamente inundada. Familiares suplicaron ayuda para desembocar el agua hacia el río Torococha.

"Necesitamos apoyo para sacar el agua, siempre se ha inundado, pero este año el agua ha ingresado hasta los domicilios y ya no puede desembocar al río Torococha, está estancado porque no hacen la limpieza en los canales por la basura acumulada y hasta ahora las autoridades no pueden retirarlo. Por favor pedimos a las autoridades que nos apoyen", pidió el joven universitario Neyen Pacompia Galindo.

En cada temporada de lluvia, las ciudades de Juliaca y San Miguel, se inundan debido a la falta de canales de evacuación de aguas pluviales. Los pobladores cuestionaron a las autoridades por no priorizar proyectos que a su vez están paralizadas debido a las presuntas irregularidades.