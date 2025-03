Pareja es detenida con 40 kilos de droga valorizados en más de S/ 100.000

Duro golpe al narcotráfico. La Policía Nacional incautó 40 kilogramos de droga que serían comercializados en Piura. El hecho sucedió en el asentamiento humano Los Rosales, en el distrito Veintiséis de Octubre (provincia de Piura).

Según el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farías, se hallaron 11 paquetes precintados de marihuana y 18 paquetes tipo ladrillo con PBC. Todo el producto estaría valorizado en US$ 35.000 en Perú y superaría los US$ 80.000 en el extranjero.

“Tenemos información del área de Inteligencia que la droga venía desde Amazonas, cruzando por Cajamarca, luego Jaén y finalmente llegaba a Piura para ser distribuido en más de 60 mil dosis (…) No olvidemos que eso va a la par con el crimen organizado, sicariato y robo, precisó la autoridad policial.

Durante la intervención, dos personas quedaron detenidas: Darlyn Omer Narváez Jiménez (25) y Meyli Elita Mulatillo Rivera (21). Ambos integrarían la presunta banda delincuencial Los Duros de La Molina.

Al respecto, el general Farías aseguró que continuarán investigando para descubrir al cabecilla. Además, anunció que incautarán todos los bienes de los detenidos para impedir que sus cómplices continúen con sus acciones delictivas. Entre estos hay una vivienda de 3 pisos que era utilizada como caleta.

Operativos de madrugada

En otro momento, Farías Zapata anunció el inicio de operativos de tránsito en Piura, desde las 12 a.m. hasta las 5 a.m., con el objetivo de reducir los hechos delictivos. Explicó que todo vehículo que transite durante esas horas será detenido y llevado a la comisaría para que el conductor demuestra qué hace “deambulando”.

“No me vayan a decir que no es un estado de emergencia, que no es toque de queda, porque vehículo que transita en la madrugada es un vehículo sospechoso para la Policía”, enfatizó.