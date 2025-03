Incendio en Barrios Altos: decenas de familias durmieron en la calle por temor a que se expanda el fuego

Por más de 17 horas, los bomberos han trabajado para controlar un voraz incendio en la zona de Barrios Altos, en el Cercado de Lima. Ante la emergencia, decenas de familias durmieron en la calle por temor a que el fuego alcanzara sus viviendas.

El incendio se desató alrededor de las 6:00 p. m. en un edificio del Jirón Cangallo, donde funcionaría un depósito de juguetes. Hasta el momento, el siniestro ha afectado siete edificaciones, una de ellas colapsada.

Vecinos temen por sus casas

“Yo no he perdido nada, todavía, mi casa está acá en la mitad de la quinta. Estamos esperando, nomás. Que Dios no quiera que colapse para el lado de nosotros y se pueda chispear, como dicen los bomberos” comentó una vecina a RPP.

“Nosotros no hemos ubicado aquí (afuera de la quinta), porque tenemos miedo que también entren personas de lo ajeno. Todas nuestras cosas están ahí, no hemos sacado nada, señorita”, agregó.

Los residentes alertaron al Cuerpo de Bomberos, que desplegó más de 50 unidades para contener las llamas y evitar víctimas. Tras más de 13 horas, el incendio sigue fuera de control y las autoridades permanecen en máxima alerta.

Siniestro de código 4 deja 20 familias damnificadas. Foto: Andina

17 personas afectadas por inhalación de humo

Además del daño estructural, el incendio afectó la salud de los vecinos. Hasta el momento, 17 personas recibieron atención por inhalación de humo, sin reportes de heridos graves o víctimas mortales. Ante la emergencia, el Ministerio de Salud desplegó personal médico y ambulancias para brindar atención en la zona afectada.