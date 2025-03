El Carnaval de los Cachudos es una de las festividades más peculiares de Pucallpa, Perú. Cada febrero, esta celebración atrae a cientos de personas que buscan convertir una experiencia de infidelidad en un motivo de fiesta. Lo que empezó como un encuentro entre vecinos para compartir historias de desamor, hoy se ha transformado en un evento tradicional que forma parte del calendario festivo de la región Ucayali.

El evento, organizado por el Sindicato de Cachudos, incluye actividades como una yunza, un baño en pintura roja y un desfile donde los participantes lucen cascos con cuernos, símbolos de la traición superada. Con el paso del tiempo, el festival ha cobrado relevancia no solo en la región, sino también a nivel nacional e internacional, atrayendo a turistas que buscan experimentar esta celebración única en su tipo.

¿Cómo nació el Carnaval de los Cachudos?

La historia del Carnaval de los Cachudos se remonta a hace aproximadamente 20 años, cuando un grupo de vecinos de la cuadra 1 del jirón Pachitea, en la ciudad de Pucallpa, comenzó a reunirse para hablar sobre sus experiencias con la infidelidad. Lo que inicialmente fue una reunión informal entre amigos y conocidos, pronto se convirtió en un espacio de catarsis colectiva.

A medida que más personas se sumaban a estas reuniones, la idea de oficializar la festividad tomó forma. De esta manera, nació el Sindicato de Cachudos, una organización que formalizó el evento y estructuró las actividades que hoy forman parte del carnaval.

Uno de los distintivos del festival es la ceremonia de iniciación, donde los nuevos integrantes del sindicato reciben un "bautizo cachudo" al ser lanzados a una piscina con pintura roja. Este acto simboliza la renovación y la superación del dolor por la infidelidad. Además, los participantes pueden obtener un carnet oficial que los identifica como parte de esta comunidad, un documento que se ha vuelto una suerte de emblema entre los asistentes.

Los nuevos integrantes del sindicato reciben el "bautizo cachudo", siendo lanzados a una piscina con pintura roja. Foto: Sindicato de cachudos Pucallpa.





¿Actualmente cuántos cachudos están inscritos?

Desde su creación, el Carnaval de los Cachudos ha crecido de manera exponencial. Según informó la organizadora Giovanna Hernández para TvPerú, en 2023 el número de inscritos superaba los 800 participantes, pero en 2025 la cifra ha ascendido a alrededor de 1.200 personas. Estos registros incluyen tanto a peruanos como a extranjeros que han decidido unirse a la celebración y portar con orgullo el distintivo casco con cuernos.

Hernández explicó que el evento ha logrado equilibrar la participación de hombres y mujeres. Inicialmente, el festival estaba compuesto en su mayoría por varones, pero con los años, el número de mujeres ha aumentado, alcanzando una proporción del 50% para cada género.

"Muchos me preguntan si tengo vergüenza, pero no porque me gusta celebrar los carnavales”, mencionó la organizadora. Este 2025, se prepararon actividades que incluyeron la presentación de bandas en vivo, concursos y desfiles.

Carnaval de los Cachudos. Foto: Sindicato de cachudos.





¿Cómo puedo inscribirme para asistir al Carnaval de los Cachudos?

Para participar en el Carnaval de los Cachudos, los interesados pueden inscribirse a través de diferentes medios. La inscripción es completamente gratuita y puede realizarse de manera presencial en la base del sindicato, ubicada en jirón Pachitea 197, en Pucallpa. Sin embargo, también se han habilitado inscripciones en línea para facilitar la participación de personas de otras ciudades y países.