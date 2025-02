Luego que se reportara el cambio de color del agua del río Rímac a una tonalidad rojiza, Sedapal se pronunció al respecto y descartó que se tratara de un problema es sus plantas. Asimismo, indicaron que lo sucedido no afecta en la distribución del agua potable en Lima y Callao.

"En esta parte no hemos observado esa coloración rojiza, lo que hemos visto en los videos que hemos obtenido en los medios ha sido en la parte posterior a nuestra captación. Probablemente, alguien haya echado algo, no lo sabemos. Hemos ido hasta el lugar y se ha verificado que ya no está el color rojizo", dijo la gerenta de producción y distribución primaria de Sedapal, Yolanda Andia.

Al momento de ser consultada sobre si se presentarían inconvenientes en el abastecimiento de agua potable para los distritos de la capital. La funcionaria indicó que Sedapal mantiene todo bajo control y no habrá suspensión del servicio tras lo sucedido. Sin embargo, no precisaron si realizarán una investigación en la zona donde sí hubo la presencia del color rojizo.

"Sedapal garantiza la calidad del agua para consumo humano de Lima y Callao. En este punto en el que nos encontramos no se ha observado ningún cambio de coloración. Por lo tanto, se cumplen con los estándares de calidad que siempre hemos realizado", indicó.

La ciudadanía, por su parte, se encuentra muy preocupada sobre lo sucedido en el río Rímac y piden se realice una investigación del caso para saber el verdadero motivo del cambio de color en sus aguas.