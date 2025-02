Luego de la reciente marcha de médicos, el pasado 31 de enero, en rechazo de la Ley 31210 que modifica las funciones del médico cirujano dentista, el Colegio de Obstetras del Perú ha manifestado su rechazo a la posición del Colegio Médico del Perú (CMP), pues, aseguran que la ley promulgada clarifica el acto médico de estos profesionales y que no se trata de 'atribuir funciones que no le corresponden' porque dichos profesionales ya tienen un perfil definido.

El CMP, a través de su decano Pedro Riega, argumentó que la ley aprobada por insistencia por el Congreso, genera que se considere al cirujano dentista con competencias de médico, sin estar formado para ello: “Los procedimientos que realiza un médico están orientados hacia el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, muy por encima de la formación que tiene un odontólogo. El riesgo de la aprobación de esta ley recae en permitir que una persona que no está preparada para abordar ni resolver problemas de salud se le faculte para hacerlo".

Colegio de Obstetras respalda Ley 31210

Al respecto, la decana del Colegio de Obstetras, Mimi Rojas, precisó que tanto los odontólogos, como otras profesiones médicas, como los obstetras y químicos farmacéuticos, son profesionales de la salud capacitados para desarrollar sus funciones y ello no se ve afectado por la reciente ley. "Al igual que los cirujanos dentistas, nos ampara la Ley General de la Salud, dentro del ámbito de nuestra profesión y como todas las profesiones, tenemos maestrías, diplomados, etc., con hasta ocho años de estudio con especialidad".

Rojas sostuvo que el argumento del CMP sobre que otros profesionales de la salud asuman funciones que no le corresponden es "totalmente falso" y responde a una postura "discriminatoria y mercantilista". Discriminatoria porque, en la mayoría de casos, no son los médicos cirujanos quienes atienen en las zonas más alejadas o rurales del país, y, mercantilista porque al privar de esta atención a los pacientes, se genera un monopolio en que solo los médicos pueden cobrar por sus servicios, en muchas veces, particular; asegura.

"Esta es una ley que no está confundiendo a la población, básicamente aclara parte de las funciones y no va a cambiar su perfil profesional. Si pasaran de ese perfil, sí serían denunciados porque no han estudiado para ello", argumenta la decana. Añadió que el gremio médico debería poner en orden a sus especialistas a fin de que brinden el servicio que le corresponde. "¿Qué ha hecho para garantizar que un poblador se atienda con un médico especialista? Que verifiquen la acción en los consultorios privados y no el tema del mercantilismo".

La controversia sobre el "acto médico" y las competencias profesionales

Una de las principales controversias generadas por la ley tiene que ver con la definición de "acto médico". La decana explicó que, si bien en el Código de Ética de los obstetras se menciona el "acto obstétrico", no existe una distinción clara entre el acto médico y el acto obstétrico. Para ellos, sus funciones están claramente definidas por la ley, lo que les otorga la capacidad de realizar procedimientos relacionados con la salud sexual y reproductiva, sin que ello implique invadir el ámbito de otros profesionales de la salud.

En cuanto a las críticas de algunos médicos sobre la competencia de los obstetras, la decana aseguró que estas críticas se deben en gran medida a una falta de entendimiento de las funciones específicas de los obstetras y su formación especializada. Aclaró que, si bien los ginecólogos tienen una formación más centrada en la cirugía, los obstetras están entrenados para trabajar con la salud sexual y reproductiva, como la atención a las mujeres durante el embarazo y parto natural, pues, la operación de cesárea es atribuida al ginecólogo.

"El Minsa está yendo a espaldas de la salud del pueblo"

Rojas criticó también al ministro de Salud, César Vásquez, pues se han publicado normas que atentan contra la salud del país y que afecta las funciones del obstetra. "Según el Minsa, impiden que hagamos ecografías obstetras, ¿por qué? Porque el Colegio Médico se lo pidió. Esto ya lo hemos pasado al Poder Judicial porque es una resolución antitécnica y antiética". Añadió que también les restringen la prescripción del sulfato ferroso: "En un país en donde hay altos índices de anemia, donde el obstetra está en los lugares más alejados". Rojas precisó que el Minsa "está yendo a espaldas de la salud del pueblo" dejando de lado las funciones de profesionales que están altamente capacitados.