"Aquí si no trabajas no comes": peruanos en EE. UU. viven con temor tras anuncio de deportaciones

Miedo e incertidumbre es lo que viven los peruanos en situación irregular en Estados Unidos tras el anuncio de deportaciones por parte de Donald Trump. Sin embargo, el tener que sacar adelante a sus familias los impulsa a salir a trabajar y realizar sus labores cotidianas.

Ese es el caso de un ciudadano peruano, a quien llamaremos Roberto para cuidar su identidad. Él tiene 3 años en Estados Unidos y entró a dicho país cruzando la frontera con México, la situación que él vive es un tanto distinta, pues su padre es residente norteamericano y aunque se encuentran haciendo las gestiones para el papeleo correspondiente y que su status en Estados Unidos cambie, la incertidumbre con la que vive es el pan de cada día.

"La situación de los inmigrantes acá está bien complicada, se están haciendo redadas y a los que no tiene permiso de trabajo los están deportando. Ahora si tú has venido por asilo político tenías que haber hecho un trámite, pero si no lo has hecho te botan. Hay mucha gente que no sale, están escondidos. Los que no tienen antecedentes y tampoco documentos, pero no tienes de otra más que salir a trabajar, porque en este país si no trabajas no comes, tienes que salir", dijo a La República.

Respecto a los trabajos en los que suelen insertarse los inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos, el connacional contó que algunos de ellos sí han parado sus labores. Sin embargo, el que él trabaja aún pueden acudir.

"Esperemos que esto siga, en invierno también se complica un poco. Lo que más se siente es que a veces deportan gente que no merece irse. Hay gente que tiene años de años acá, que no han podido hacer papeles, por descuido, quizás y los van a deportar".

Otro connacional comentó que por redes sociales se estaba convocando a una marcha, a la que algunos ciudadanos con documentos se iban a sumar, como para dar un respaldo. Sin embargo, no llegó a concretarse.

"Estaban haciendo campaña los inmigrantes, pero no llegó a nada. La gente si está con miedo, están asustados. Están deportando a los que tienen orden de deportación, a los que no tienen problemas, así sean de ilegal, los están dejando. Se está viendo más deportaciones a las personas que no se entregaron a migraciones al entrar a Estados Unidos de forma irregular", indicó.