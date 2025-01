Una adolescente de 17 años fue reportada como desaparecida el pasado 6 de enero en el distrito de Constitución, provincia de Oxapampa, en la región Pasco. Tras 20 días de búsqueda, las autoridades hallaron el cuerpo de la víctima sin vida en la comunidad nativa Las Palmas, lo que ha conmocionado a la población. Las autoridades se movilizaron tras lo sucedido.

El caso está a cargo de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri, quienes lograron detener a 11 presuntos implicados en el crimen. Entre los detenidos se encuentra Delmer Ronaldo Lino Abad, alias El Búho, señalado como el principal sospechoso del asesinato, y Moyalen Cris Fray Moya, excompañera de colegio de la adolescente, quien habría facilitado el contacto con la organización criminal.

Secuestradores exigían S/500.000 a padres de la adolescente

Los secuestradores enviaron videos en donde mostraban a la víctima capturada. Los delincuentes exigían la suma de S/500.000 a los padres de la adolescente a fin de liberarla. No obstante, no pudieron recaudar el cuantioso monto de dinero. "Eso me da pena. Yo pensaba que estaba viva. Cadena perpetua a esos delincuentes, que no suelten a ninguno. Pedimos justicia", sostuvieron los padres de la adolescente.

El cuerpo de la menor fue hallado sin vida y enterrado en la comunidad nativa Las Palmas luego de que los padres se negaran a pagar el monto exigido. Tras ello, la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri se movilizó y logró capturar a 11 presuntos implicados en el crimen.

Policía Nacional capturó a 11 presuntos implicados en el crimen

Entre los arrestados figuran Delmer Ronaldo Lino Abad, conocido como El Búho, considerado el principal sospechoso del homicidio, y Moyalen Cris Fray Moya, excompañera de colegio de la adolescente y presuntamente encargada de establecer el vínculo entre la víctima y la organización delictiva.

Además, las autoridades detuvieron a otros nueve individuos, quienes están siendo investigados para determinar su nivel de implicación en el crimen que ha conmocionado a los ciudadanos de la zona. Ellos exigen que las autoridades tomen medidas efectivas frente a este caso a fin de evitar otra tragedia.