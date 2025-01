Chofer de combi baleada por extorsionadores en El Agustino: “Tengo temor, tengo familia”

Un transportista que descansaba en su combi fue atacado por extorsionadores en Puente Nuevo, en el distrito del El Agustino. Los sujetos dispararon contra el vehículo y dejaron una nota extorsiva que contenía número de contacto de México.

“En 20 años es la primera vez que ocurre un hecho como este. El estruendo me levantó, pero pensé que la balacera ocurrió en otro lugar. Luego un amigo me dijo que el ataque era para mí, me percaté que un proyectil pasó cerca a mi cabecera”, comentó el chofer en diálogo con La República.

El conductor también indicó que tiene temor de que los delincuentes lo ataquen a él o a su familia. Además, señaló que es la primera vez que recibe un mensaje intimidante por parte de extorsionadores.

"Tengo temor, tengo una familia. No hemos recibido amenazas. Nosotros vivimos de esto. Vamos a reunirnos y ver qué vamos a hacer. No creo que suspendamos nuestras actividades, vamos a seguir trabajando, porque tenemos que seguir adelante", dijo.

El Ministerio Público, peritos de criminalística y Policía Nacional intervienen en la investigación del ataque a combis en El Agustino. Foto: La República

Combi es atacada a balazos por extorsionadores

De acuerdo a las grabaciones de las cámaras de seguridad, a las 4.40 a.m. del martes 28 de enero ocurrió dicho acto delictivo. En las imágenes se observa cuando un sujeto camina por el lugar en donde están estacionados los vehículos con una actitud sospechosa. Las autoridades presumen que él sería quien dejó la carta extorsiva y realizó el ataque en contra del conductor de la combi.

Cabe señalar que, no solo un vehículo fue atacado a balazos sino también otros que se encontraban estacionados. Ante ello, la Policía Nacional inició las investigaciones al respecto y cercó la escena hasta que lleguen los peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público para que recojan las evidencias del atentado.

Mensaje extorsivo enviado por delincuentes

En la nota extorsiva se lee lo siguiente: "Comuníquense (...) Aquí no andamos con bromas". Además, en el mensaje, escrito a mano en una hoja bond, colocan dos números telefónicos que tienen el prefijo +52 de México y la firma 'MX'. De acuerdo a la información preliminar, este comunicado correspondería a una organización criminal denominada 'Los Mexicanos'. Los delincuentes que integran dicha red criminal realizan diversos delitos y causan temor en El Agustino.

Mensaje extorsivo de delincuentes. Foto: La República

Delincuencia en El Agustino

Los comerciantes y vecinos de la zona lamentaron lo ocurrido e indicaron que diariamente se registran actos delictivos en El Agustino. “Nos da miedo porque al ser paradero informal vemos a diferentes personas y no sabemos quienes son. Vemos que las autoridades no hacen nada”. “Por aquí roban sobre todo en la madrugada”, manifestaron.

Por otro lado, un transportista -que evitó dar su nombre- declaró que hace una semana, delincuentes repartieron afiches en el lugar, en los que solicitaban 10 soles de cuota diarios. En tanto, considera que este ataque estaría relacionado a este mensaje.