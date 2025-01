Pasajero termina gravemente herido al caer de bus en movimiento en la av. Faucett y ATU advierte multa de S/21.4000

Wilder Valencia, un hombre de 49 años, terminó gravemente herido al caer de un bus en movimiento en el cruce de las avenidas Faucett y Venezuela, en el distrito de San Miguel.

Según el testimonio de su esposa, el hombre subió a un bus de la línea C de la empresa de transporte Huáscar. Sin embargo, al aproximarse a su paradero, el conductor frenó bruscamente mientras la puerta del vehículo permanecía abierta, lo que provocó que Wilder cayera a la pista. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto del accidente.

"Mi esposo salió volando del carro. Los pasajeros dijeron que el chofer debía bajar. Lo trajeron a la clínica de Bellavista. Después de dos horas ha reaccionado y me contó lo que pasó. El doctor me dijo que mi esposo estaba con el omóplato roto y tenía que ser operado", relató la madre de familia al mencionar que el pasajero afectado se dedica a la construcción civil.

La familia solicita el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para reunir los fondos necesarios para la cirugía, con el fin de evitar que el obrero quede con secuelas permanentes. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número 922 278 631.

Pasajero herido necesitará cirugías

Wilder presenta lesiones en las rodillas que necesitan una cirugía, pero la familia enfrenta serias dificultades económicas, ya que la operación cuesta 55.000 soles, mientras que el seguro de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT) solo cubre 26.000 soles.

En este contexto, la esposa aseguró que el conductor inicialmente prometió hacerse cargo de los gastos médicos y pidió no tomar acciones legales, pero posteriormente se desentendió del caso. Aunque el seguro vehicular de la empresa Positiva podría cubrir los costos, la familia debe adelantar los 31.000 soles restantes, algo que no están en condiciones de pagar.

Además, enfrentan otro problema: el hombre no cuenta con SIS y su cobertura de EsSalud, vinculada a un trabajo anterior en construcción, está a punto de expirar. “Mi esposo tiene solo un mes en EsSalud, pero no sabemos si podrán operarlo a tiempo. Lo más doloroso es que sigue con mucho dolor y no recibe la atención que necesita”, expresó la denunciante.

ATU multará a bus responsable con S/21.400

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que se ha inciado un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa de transportes Huáscar por este accidente, "lo cual se podría sancionar con S/21.400".

"Asimismo, el conductor de la unidad podría quedar inhabilitado para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Se verificó que el bus contaba con CITV y AFOCAT vigentes", se lee en el comunicado publicado vía X.