¡Celebra la Navidad con Chery y gana un vehículo nuevo!

[CONTENIDO PATROCINADO]

La magia de la Navidad llega este diciembre de la mano de Chery. Con motivo de sus 18 años de éxito ininterrumpido en Latinoamérica, la marca automotriz N°1 en exportaciones por 21 años consecutivos y con más de 10 reconocimientos, se viste de fiesta con los Chery Christmas Days, una campaña especial para que todos puedan vivir un diciembre lleno de sorpresas, regalos y la posibilidad de llevarse a casa una camioneta Tiggo 4 Pro 0 KM.

¿Cómo participar? ¡Es fácil! Del 1 al 23 de diciembre, si decides dar el paso hacia la compra de tu nuevo vehículo Chery, ¡podrás ganar una Tiggo 4 Pro 0 KM! Esta SUV de última generación combina seguridad, conectividad y lujo, haciendo de cada viaje una experiencia única, cómoda y sobre todo segura para ti y los tuyos.

Beneficios para hacer tu Navidad aún más especial

No solo tendrás la oportunidad de ganar una Tiggo 4 Pro 0 KM, sino que, por la compra de cualquier modelo de la marca, Chery te obsequia una Gift Card de hasta 500 soles, ¡para que la uses en lo que más te guste!

Pero eso no es todo, ya que los Chery Christmas Days vienen con otros beneficios imperdibles, pensados especialmente para ti:

Descuentos especiales de aniversario en modelos seleccionados.

en modelos seleccionados. GLP gratis para los modelos Tiggo 2 Pro MT y Tiggo 4 Pro MT .

para los modelos y . Mantenimiento gratuito por 2 años para los modelos Tiggo 7 Pro, Tiggo 8, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max y Tiggo 8 Pro Hybrid.

La Navidad de Chery es para ti

En esta temporada navideña, Chery quiere que disfrutes de la emoción de conducir un nuevo vehículo que se adapta a tu estilo de vida, y, por qué no, ¡celebrar el regalo más grande de todos! Ya sea que busques un sedán o una SUV que te haga disfrutar de la familia o amigos, Chery tiene la opción perfecta para ti con vehículos desde $12,900 ó S/ 49,362 y bonos de hasta $4,500 S/17,100 (TC Referencial S/. 3.80). ¡No dejes pasar esta oportunidad y haz que estas fiestas sean aún más memorables!

Alcance nacional

Los “Chery Christmas Days” estarán disponibles en todos nuestros puntos de venta en Perú, incluyendo Lima (Surco, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Los Olivos, La Molina, San Isidro, Independencia, San Miguel), Callao, Cusco (San Sebastián), Piura (Sullana, Talara), Tumbes, Lambayeque, Chiclayo, San Martín (Tarapoto), Junín (Huancayo), Callao, Arequipa, La Libertad (Trujillo) y Áncash (Chimbote), Ica y Juliaca.

¡Ven y celebra con nosotros los Chery Christmas Days y lleva tu nuevo Chery a casa! La mejor forma de terminar este 2024. Visita nuestra red de concesionarios a nivel nacional para más información: https://www.chery.com.pe/concesionarios. Para términos y condiciones de la campaña, ingresar a www.chery.com.pe/terminos-y-condiciones

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 9,4 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China |durante 21 años consecutivos. Para más información ingresar en https://www.chery.com.pe/

Sobre Astara: the Open Mobility Company

Somos una empresa de movilidad, con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad.

Con una facturación de 5.200 millones de euros a nivel global en 2023 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), Astara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción, carsharing y asesoría. Todo ello respaldado por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma Astara.

En Perú está presente hace más de 18 años, como importador y representante exclusivo de 7 marcas automotrices.

MOVE. IT'S YOUR RIGHT.

Para más información sobre Astara, visite: www.astara.com