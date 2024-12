Corredor Amarillo volvería a operar en 2025: conoce la iniciativa de la ATU que involucra a buses de El Chino

David Hernández, presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha revelado que el Corredor Amarillo podría volver a circular en el año 2025. En declaraciones para RPP, el funcionario explicó que la medida buscará combatir la informalidad en el transporte público de la ciudad.

"Ahora que vamos a dar los títulos habilitantes y organizar el modelo de control y fiscalización, nosotros esperamos que los operadores del amarillo retornen. Ya han hecho su manifestación de que estarían retornando al sistema de servicios de transporte, a lo mejor en el 2025", declaró.

No obstante, precisó que todavía no existe una fecha concreta para la reanudación de este importante servicio, que dejó de funcionar en abril de 2023 y cuya ruta cubría los distritos de San Martín de Porres, Lurín y Surco. "No pongo fecha, pero eso ya depende del privado que obviamente tiene sus condiciones de evaluación", comentó en RPP.

Buses de transporte convencional participarían en licitación del Corredor Amarillo

En este sentido, David Hernández señaló que la ATU buscará que buses de transporte público convencional, como El Chino, Vipusa o Sol de oro, puedan participar en el concurso de licitación pública. En caso resulten ganadores, podrían incorporarse al servicio del Corredor Amarillo. Según la autoridad, esta propuesta sigue la línea del combate contra la inseguridad.

"Con estas empresas pasaríamos es un modelo de contrato y creo que los operadores se han dado cuenta. (...) Los corredores tienen contrato, tienen un nivel de reconocimiento de los seguros, o sea, es un modelo mucho más eficiente y responsable de control, mientras que cuando ellos trabajan por su cuenta, están por ver qué es lo que les pasa por los daños de los que sufren o los robos que sufren", concluyó.

¿Por qué dejó de circular el Corredor Amarillo?

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) explicó en abril de 2023 que el cierre de operaciones del Corredor Amarillo correspondió a un acuerdo mutuo con el concesionario Perú Bus Internacional S.A. para evitar hacer más grave la situación económica de esta empresa. Las modificaciones contractuales realizadas entre los años 2015 y 2018 provocaron una serie de problemas que fueron heredados por la ATU tras absorber Protransporte, en setiembre de 2020.

El Corredor Amarillo tenía una tarifa de S/2.50 y atravesaba las avenidas Huandoy, Canta Callao, Faucett, Vía Expresa Amarilla, Panamericana Norte y Vía Evitamiento.