Dos hombres fueron capturados en Loreto tras ser acusados de extorsionar al alcalde de Putumayo, César Ulises Campos Asejo (32). Según la Policía Nacional del Perú (PNP), los detenidos exigían S/50.000 para no atentar contra su vida. Los implicados son Claudio Shapiama Noteno (42), exburgomaestre del distrito de Yaguas, y Jhon Franquin Calderón Becerra (45), de nacionalidad colombiana.

Alcalde de Putumayo aseguró haber pagado deuda. Foto: Municipalidad de Putumayo

Rencillas entre alcaldes de Loreto

El alcalde Campos Asejo denunció ante las autoridades que el 2 de diciembre recibió una llamada de Calderón Becerra exigiéndole dinero supuestamente por una deuda con el exalcalde Shapiama Noteno. Aunque en un audio presentado a la PNP, el burgomaestre admitió haber recibido un préstamo de S/8.000, afirmó que ya había saldado dicha deuda.

Ante la insistencia de los acusados, el alcalde pactó un encuentro con ellos en las inmediaciones del Hospital Apoyo Iquitos. En ese lugar, agentes policiales intervinieron a los sujetos en flagrancia, trasladándolos a la comisaría de Belén. Durante el registro, la PNP incautó un teléfono celular, una libreta con apuntes, y pequeñas sumas de dinero a ambos detenidos.

Investigación por delito contra el patrimonio

En uno de los audios que fueron entregados a la Policía, se logra escuchar una conversación entre el burgomaestre del Putumayo y el ciudadano colombiano, en la que acepta que hace un tiempo sí le debía la suma de S/8.000 al exalcalde de Yaguas, pero que la cuenta ya fue saldada.

"Él me dijo que usted le debe una plata de unos contratos, no sé qué temas tuvo con el hombre. Y que usted le quedó mal, se cerró, que no le iba a pagar esa cuenta. Yo le dije que no tengo nada que ver con eso, llego por mi plata, por el dinero que le presté", se le escucha decir al colombiano en parte del audio.

Según las declaraciones de la PNP, los dos hombres serán investigados por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión. Las diligencias están a cargo de la 1.ª. Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, bajo la dirección del fiscal Pablo Jesús Chávez Inga.

Alcalde de Putumayo decide no continuar con la denuncia

Pese a la intervención policial, César Campos decidió no proseguir con la denuncia, argumentando que "todo estaba aclarado". La República intentó obtener más declaraciones del alcalde, pero este cortó la comunicación telefónica.

La captura de Shapiama Noteno y Calderón Becerra ha generado atención en la región, dado el presunto vínculo del exburgomaestre de Yaguas con los hechos delictivos. Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.