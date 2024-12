El jueves 17 de octubre, la Policía Nacional del Perú capturó en un operativo a diez personas, a quienes denominó "Los Siniestros de la Extorsión". Según los agentes, se encontraron armas, una granada, una marroca y varios paquetes de pasta básica de cocaína. Sin embargo, cuando los medios de comunicación llegaron al lugar, solo había nueve personas detenidas. El detenido faltante era Gianfranco Lara, sobrino del oficial Jorge Lara Amaya, quien organizó el operativo. Gianfranco fue liberado de inmediato para evitar que enfrentara un proceso junto a los demás implicados.

Días después del incidente, Gianfranco reveló que el operativo fue falso y planeado previamente por su tío, quien lo coordinó con sus amigos de inteligencia y del Escuadrón Verde. Tras hacer esta confesión, Gianfranco expresó su temor por su vida y la de su familia, al indicar que su tío los estaría amenazando de muerte.

Frente a las cámaras de Cuarto Poder, Gianfranco reveló que su testimonio lo ha obligado a permanecer oculto durante un mes, sin que nadie conozca su ubicación debido al peligro que corre. Además, mostró conversaciones de WhatsApp en las cuales su tío lo amenazaría de muerte, y también reveló que le dijo que su cuerpo sería entregado en una bolsa frente a su madre.

"Mi hermano me ofreció ir a trabajar por 200 soles diarios, ¿a quién no le caería bien? A mí también me dijo que fuera, pero yo le dije que no. Él es quien los contacta a todos. Mi tío lo mandó a él y él contactó a todos", indicó el sobrino del oficial.

Audio entre Gianfranco y su familiar detenido en el operativo

"Yo también he estado vendado de lo que iba a hacer mi tío. Cuando comenzaron a llegar todos, yo agarré y me quedé parado. ¿Por qué? Porque tenía miedo de lo que iba a pasar. Nos cayó toda una tomberia, nos cayeron motos (...) El pata, cuando se bajó de la camioneta, al primero que apuntó fue a mí con una AK47", señaló.

Informe de diligencias preliminares

Los agentes después de revisar los celulares concluyen: "Del resultado de las investigaciones preliminares se ha llegado a determinar que los detenidos habrían sido sorprendidos con el engaño de un trabajo por la persona Gianfranco Aliaga Lara, en complicidad con su familiar Jorge Dante Lara Amaya, al haberse concertado el traslado de los ciudadanos.", es decir ratificaran la versión que desde un inicio dieron los 9 detenidos.

Cabe señalar que, a pesar de las pruebas presentadas, la jueza que dictó prisión preventiva por 9 meses a los implicados dirigió la audiencia desde el asiento trasero de un vehículo en movimiento.

"Tengo miedo, pero yo prefiero dar la cara porque mis amigos están injustamente ahí. Que sepan la verdad, que todo el mundo se entere de lo que pasó", manifestó Gianfranco Lara.