El caso del asesinato de Sheyla Cóndor continúa en investigación, ya que involucran a múltiples actores, entre ellos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP). Con tres carpetas de investigación abiertas, el caso se complica a medida que surgen nuevos detalles sobre la posible complicidad de las fuerzas del orden en la omisión de funciones y encubrimiento.

El fiscal Jimmy Morán lidera la investigación del crimen, mientras que Jhon León se enfoca en la posible omisión de funciones por parte de los policías de Santa Luzmila. Por su parte, Juan Reyna Oré investiga al grupo GRECCO, que halló el cuerpo de Sheyla Cóndor en un hostal de San Juan de Lurigancho. Ante ello, la madre de Sheyla continúa buscando justicia tras lo sucedido y señaló que los efectivos policiales no actuaron con celeridad cuando se presentó la primera denuncia.

PUEDES VER: Extorsionador deja carta con amenazas junto con explosivo a chofer de transporte público en San Juan de Lurigancho

Los misterios alrededor del crimen de Sheyla Cóndor

El Ministerio Público ha decidido incorporar a la Policía Nacional como tercero civil responsable en el caso, lo que podría abrir la puerta a una posible indemnización para la familia de Sheyla. Sin embargo, el abogado de la familia, Aaron Aleman, enfatiza que esto requiere una audiencia formal ante el Poder Judicial, donde se debe debatir la responsabilidad de la institución policial.

La familia de Sheyla Cóndor solicita justicia tras hallar sus restos en una maleta en Comas. Foto: Marcia Chahua/LR

En ese sentido, la Fiscalía debería solicitar formalmente al Poder Judicial que se reconozca a la Policía como civilmente responsable, según señaló Aleman. Esto es crucial para que la parte agraviada pueda reclamar una indemnización, dado que la familia ha estado atravesando momentos sumamente difíciles tras la pérdida de Sheyla.

PUEDES VER: Joven es asesinado a balazos en Comas tras resistirse al robo de su motocicleta

La madre de Sheyla, Elsa Torres, ha denunciado que los policías de la comisaría de Santa Luzmila no actuaron con la diligencia necesaria. Ella misma identificó a Darwin Condori como la última persona que vio a su hija, pero el suboficial Miguel Carrera no consignó su nombre en el parte policial. “No me han querido sentar la denuncia contra este señor, teniendo ya pruebas”, afirma Elsa, quien ha tomado la iniciativa de investigar por su cuenta.

El fiscal Jhon León ha indicado que hay personal policial involucrado en la omisión de funciones y presunto encubrimiento. “Formalmente tenemos ya dos efectivos policiales como presuntos autores, estamos en una etapa de investigación”, asegura León. La situación se complica aún más con las declaraciones de los policías, quienes niegan conocer a Condori, a pesar de las evidencias que apuntan a lo contrario.

Denuncian que los efectivos policiales se negaron a recibir la denuncia

Cristian Artica, compañero de trabajo y roommate de Sheyla Cóndor, fue quien encontró la última conversación de WhatsApp de la víctima con Darwin Condori. Este testigo acompañó a la familia de Sheyla a la comisaría, donde, según su versión, presenció cómo un agente policial se comunicó a través de WhatsApp con un número que mostraba la foto de perfil de Condori para presuntamente advertirle sobre la denuncia por desaparición.

De acuerdo a la versión del testigo, durante esta llamada, el efectivo le habría manifestado: “Te quieren poner una denuncia por desaparición (…) tranquilo, ahijado, eso no procede, eso muere aquí”. Por ello, la madre de Sheyla Cóndor continúa buscando justicia mientras más datos salen a la luz en torno a este caso.

PUEDES VER: Asesinan a joven en tiroteo iniciado por disputa de una propiedad entre hermanos en Villa El Salvador

Policías implicados se niegan a entregar sus celulares para la investigación

Un reciente informe de Punto Final reveló las declaraciones del suboficial Miguel Carrera y del comandante Ronald Núñez ante la Fiscalía, donde ambos niegan haber tenido contacto con Darwin Condori. Sin embargo, al ser solicitados sus teléfonos celulares, sus respuestas generan mayores sospechas. El suboficial Carrera argumenta que no entregará su dispositivo porque es personal y lo utiliza para comunicarse con su hija. Por su parte, el comandante Núñez explica que su celular se encuentra inoperativo tras caer al inodoro, tras ser utilizado por su hija.

Efectivos policiales investigados tras el feminicidio de Sheyla Cóndor se niegan a entregar sus celulares. Foto: Punto Final

Carrera sostiene que respondió a la denuncia de la señora Elsa Torres y que acudió al condominio de Condori el 16 de noviembre a las 8 de la mañana, afirmando contar con un parte policial que respalda su versión. No obstante, el abogado Aarón Aleman refuta esta afirmación, indicando que las grabaciones de las cámaras de seguridad del condominio no muestran al suboficial en el lugar. Aleman señala que esto deja sin validez la coartada de Carrera, quien, según su declaración, habría socorrido a la denunciante en un caso de desaparición. Si se confirma que Carrera no estuvo presente, se podría considerar no solo una omisión de funciones, sino también un delito de falsedad ideológica, dado que habría elaborado un parte policial que contradice la evidencia material.