Inspectoría PNP investiga extraño operativo policial

La abogada Karen Guevara, defensora de los nueve detenidos en el operativo policial realizado en El Agustino, en octubre último, presentó una denuncia ante Inspectoría General de la Policía contra cuatro efectivos de esta institución por realizar, según asegura, una falsa operación que terminó con la de detención y sindicación de sus patrocinados como autores del delito de extorsión.

La denuncia también es por abuso de autoridad y negar a los detenidos el derecho a la oportuna defensa. Ruth Romero Flores, también representante de los intervenidos, dio cuenta sobre esta acción realizada ante la PNP.

Entre los denunciados están los suboficiales Omar Terrones, Maikol Cabrejos, Fabricio Ccuno y Angie Trinidad, quienes además de participar en el operativo, también firmaron las actas de registro personal.

En el caso de la agente Angie Trinidad, fue comprendida en la denuncia por incumplimiento del protocolo al realizar el registro personal, una tarea que, conforme a los procedimientos, debió ser ejecutada por un policía varón. Cabe resaltar que además de los efectivos en mención, los policías Anthony Páucar, Luis Sandoval, Vidal Vásquez, Luis Enrique Vásquez y Guillermo Vilcarima, también participaron en la intervención.

La intervención

La operación policial se realizó el 17 de octubre en la avenida Ramiro Prialé, El Agustino, y fue liderada por un equipo Terna.

Esa noche fueron intervenidos Bryan César Vega Romero, Maicol Martín Romero Campos, Jeremías Moisés Allicaco Príncipe, Junior Millón Rutti, Jesús Morales Tafiir, Nelson Luisin Alvarado Arboleda, Milton Eduardo Panta Bacalla, Antonio Arturo Rodríguez Barrantes y Andrés Eduardo Carreño. Según las autoridades, los detenidos formaban parte de una banda dedicada a la extorsión.

La abogada Ruth Romero pidió el 18 de octubre a la fiscal provincial Leandra Bonifacio Gutiérrez la realización de una prueba dactiloscópica para desvincular a sus defendidos de los elementos encontrados por la Policía (dos armas, una granada de guerra y droga). Sin embargo, a pesar de su insistencia, esta prueba no fue realizada.

Así se armó todo

Familiares de los detenidos declararon a La República que todos ellos fueron convocados por un amigo en común, Gianfranco Aliaga Lara, para, supuestamente, cuidar una finca en el balneario de Asia y por 12 horas de labor se les iba a pagar de S/150 a S/200.

Asimismo, indicaron que esta oferta fue realizada por Aliaga Lara, quien conocía la necesidad y la falta de empleo que varios de ellos enfrentan.

Además contaron que Aliaga Lara fue intervenido junto a los nueve convocados, pero desapareció poco después de que un policía lo reconociera como el sobrino de su “informante”. Hoy Gianfranco Aliaga se encuentra como no habido.

Pero según la declaración de un familiar de éste ante la fiscalía, se sabe que reconoció haber sido utilizado por su tíopara convocar a las 9 personas que luego terminaron detenidas.

Respecto a la participación de Gianfranco, el familiar de éste declaró: “me comentó que había un trabajo de mi tío y que estaba pagando 200 soles. No aceptó, pero él convocó a la gente (…) Se reunieron en el grifo San Diego para irse en una Minivan”.

De acuerdo con las abogadas, el propio Gianfranco Aliaga se comunicó después con los famliares de los detenidos para asegurarles que el responsable de organizar el “falso operativo” había sido su tío, que es un policía en retiro, y que él solo se encargó de convocarlos y llevarlos al punto donde se realizó la intervención del equipo Terna.

En la declaración del familiar de Gianfranco, también se indica que el tío de ambos se dedica a “sembrar a gente” y que la convocatoria de esa noche era para “canearlos”, por que de esta forma consigue dinero.

Piden garantías y justicia

La abogada Ruth Romero aseguró a La República que ha solicitado garantías para su vida debido a que allegados suyos le han hecho saber que su integridad corre peligro. “Me han dicho que no me meta allí, que es peligroso, que todo el mundo se está corriendo del caso debido a que no es un tema regular, sino que hay personas que están manipulando este caso”.

Y no solo ella teme por su vida. Los familiares de los detenidos realizaron un plantón ayer frente al Ministerio del Interior para exigir castigo para “los malos policías que realizaron este falso operativo”.

Santiváñez dice haber pedido informe

El Ministro del Interior, Juan Santiváñez, indicó que para hoy viernes tendrá información concreta sobre el operativo policial realizado el 17 de octubre en Lima.

Asimismo, sostuvo que el comandante general Víctor Zanabria dará a conocer este informe a la sociedad a través de una conferencia de prensa. En esa misma línea, manifestó que aún no puede dar una respuesta sobre el operativo, porque se ha iniciado una investigación.

Cabe resaltar que los nueve detenidos están con prisión preventiva. Cuatro de ellos están en Lurigancho y dos están en el penal de Aucallama, en Huaral y otros en Piedras Gordas.

Ya pasó

Caso similar. A inicios de octubre fue detenido un coronel y 9 policías de Lima Sur, acusados de realizar falsos operativos para extorsionar a detenidos.