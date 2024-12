A 4.000 metros sobre el nivel del mar, en un rincón apartado del departamento de Junín, vive Adolfo Maldonado, un hombre de la tercera edad que ha pasado más de dos décadas en completa soledad. En el Paraje de Tambillo, un lugar recóndito de Junín, sin electricidad ni carreteras, su vida transcurre entre la crianza de animales y la pesca en las frías aguas de los ríos de los Andes.

¿Qué lleva a alguien a vivir en medio de la 'nada' y rodeado únicamente por la naturaleza? El youtuber José Medrano recorrió dos días de arduo viaje para llegar a este lugar, donde el aislamiento y el frío extremo forman parte del día a día.

¿Quién es el peruano que lleva viviendo 25 años solo en medio de la 'nada'?

Adolfo Maldonado es un hombre de la tercera edad que ha vivido toda su vida en Paraje de Tambillo, un lugar tan remoto que parece perdido en el tiempo. Hace 25 años, tras la muerte de sus padres, decidió permanecer en este rincón aislado de los Andes, donde la vida transcurre lejos de la modernidad.

"Ya son años, soy nacido nativo de aquí, en este fondo de Tambillo. Son 25 años viviendo solo solo solo", expresa con una voz que refleja la serenidad en su vida. Desde entonces, la soledad y sus animales han sido sus compañeros constantes, y su vida se ha centrado en las labores cotidianas de la crianza de animales y la pesca, actividades que le permiten subsistir en un entorno agreste y desafiante.

Él es el señor Adolfo Maldonado. Foto: captura de pantalla/José Medrano/YouTube

¿Qué pasó con las otras personas de Tambillo?

Hace más de 50 años, Tambillo albergaba una pequeña comunidad, incluso contaba con un colegio, pero el paso del tiempo y las vicisitudes de la vida hicieron que la población disminuyera drásticamente. Con los años, las personas fueron falleciendo y solo unas pocas decidieron abandonar el lugar en busca de otras oportunidades fuera de la región: "Se han muerto, todos se han muerto. Solo dos o tres se han ido fuera". Las casas del pequeño poblado hoy están vacías y la sensación de abandono es palpable.

Cuando la comunidad desapareció, Maldonado experimentó la angustia de la soledad, pero con el tiempo encontró consuelo en sus animales. "Sí, un poquito me ha dado miedo a los inicios de meses. Me he quedado solo. Yo me he acostumbrado con mis animalitos. Ya estoy más tranquilo", asegura, aliviado por la compañía que le brindan sus perros y demás animales.

¿Con qué animales vive el señor Adolfo?

Realmente, el señor Adolfo Maldonado no vive solo, pues está acompañado de todos sus animales, quienes son sus compañeros de vida:

3 perros (tenía 4, pero un puma negro lo comió)

80 cuyes

vacas

más de 10 gallinas

más de 50 ovejas

Ovejas del señor Adolfo. Foto: captura de pantalla/José Medrano/YouTube

¿Por qué la carretera no llega al pequeño pueblo de Tambillo?

La ausencia de una carretera que conecte Tambillo con el resto de la región es un problema que, según Adolfo Maldonado, se debe a la falta de atención por parte de las autoridades locales. "Por los alcaldes. El alcalde mucho se ha descuidado. Si se preocupaba, ya hubiese llegado hasta aquí", señala con frustración.

El difícil acceso a Tambillo ha obligado a los pocos habitantes del pueblo a caminar largas distancias para llegar a lugares cercanos. Para Adolfo, caminar dos horas desde la laguna de Tamias hasta su hogar se ha convertido en una rutina, ya que no existen vehículos de transporte público ni carreteras que faciliten el trayecto

¿Qué actividades realiza el señor Adolfo en el pueblo de Tambillo?

Cultivo de alimentos: siembra principalmente papas, las cuales cultiva manualmente debido a la falta de maquinaria. "Aquí estoy volteando mi papita, papas así de colorcito", dice mientras trabaja en su campo. Comenzó a sembrar en noviembre y espera cosechar 20 sacos grandes de papas en mayo de 2025, lo que le servirá de sustento alimenticio para el próximo año.

siembra principalmente papas, las cuales cultiva manualmente debido a la falta de maquinaria. "Aquí estoy volteando mi papita, papas así de colorcito", dice mientras trabaja en su campo. Comenzó a sembrar en noviembre y espera cosechar 20 sacos grandes de papas en mayo de 2025, lo que le servirá de sustento alimenticio para el próximo año. Pesca de truchas: para ello, primero consigue gusanos que coloca en el anzuelo.

para ello, primero consigue gusanos que coloca en el anzuelo. Secado de carnes: esta práctica le permite almacenar alimentos que duren más tiempo.

El señor Adolfo pescando truchas. Foto: captura de pantalla/José Medrano/YouTube

¿El pueblo más cercano con personas a cuánto tiempo está de Tambillo?

El pueblo más cercano con personas a Tambillo está a unas 12 horas caminando. Para Adolfo, esta larga travesía es necesaria cuando se quedan sin algunos productos básicos como azúcar o sal, los cuales no pueden cultivarse en su aislado hogar. En estos casos, se ve obligado a hacer el viaje acompañado de una de sus llamas o caballo, que le ayudan a cargar lo necesario.