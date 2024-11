En un ambiente de profunda consternación, decenas de empresarios de Gamarra se reunieron el lunes 11 de noviembre a las 11:00 a. m. en la cuadra 8 del jirón Gamarra para rendir un homenaje póstumo a Kenyic Ramos Robledo, un conocido confeccionista de la zona, quien fue asesinado recientemente por una banda criminal cuando realizaba servicio de taxi.

Este acto se enmarca en el contexto de las protestas que los empresarios han llevado a cabo contra la extorsión, el sicariato y el desgobierno, aseguran.

El asesinato del empresario Kenyic Ramos

En conversación con La República, Tony Altamirano, vocero de la Federación de Empresarios de Gamarra, brindó detalles del asesinato del comerciante Kenyic Ramos Robledo (50) ocurrido el pasado jueves 7 de noviembre. Contó que Ramos no solo se dedicaba al mundo empresarial, sino también realizaba servicio de taxi. Alrededor de las 08:00 de la noche del mencionado día, los criminales abordaron del empresario y lo asesinaron tras robarle.

Familiares de la víctima exigen justicia tras el asesinato del comerciante. Foto: Tony Altamirano, vocero de la Federación de Gamarra.

La víctima falleció tras ser apuñalado y despojado de sus pertenencias. "Entre las 8 a 9 de la noche, toman taxi en Grau y camino a Dos de Mayo lo asesinan. Le querían robar su plata, su celular", acotó Altamirano, quien se identificó como parte del gremio de la Federación de Gamarra.

Sector de empresarios de Gamarra se sumarán al paro del 13 de noviembre

A raíz del asesinato del empresario Kenyic Ramos, un sector de empresarios de Gamarra anunció que se sumarán al paro del 13 de noviembre a fin de exigir justicia por la muerte del comerciante, quien tenía 28 años trabajando en el reconocido emporio comercial.

La familia de la víctima exigió justicia tras el crimen del también comerciante, quien no solo pertenecía al emporio comercial, sino también laboraba como taxista durante las noches. En ese sentido, la ola de criminalidad toma una nueva víctima en medio de la Semana de Líderes Económicos. Cabe resaltar que las movilizaciones anunciadas del 13 de noviembre se llevarán a cabo en el marco del Foro APEC.

"Ante la indignación, Gamarra se pone de pie en favor a la familia y exige al Gobierno que esto no termine en injusticia. Hoy se realizó una liturgia en la cuadra 08 de Gamarra donde todos conocen a la víctima (...) Después de esto veremos qué medida tomaremos si el Gobierno todavía no accede a a petición de todo el Perú por la ola de criminalidad. No estamos en contra del APEC, pero esperamos un cambio de leyes en beneficio de la ciudadanía", acotó el vocero.