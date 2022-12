Feriados 8 y 9 de diciembre: ¿a quiénes les toca descansar en este fin de semana largo?

Usualmente, el 9 de diciembre, fecha en la que se conmemora la batalla de Ayacucho, se solía festejar solo en dicha región. Sin embargo, de acuerdo con la Ley 31381, aprobada por el Congreso en 2021, ahora es considerado como feriado nacional. Son en total cuatro días de descanso juntos para el último mes de 2022.

Es así que este fin de semana largo inicia el jueves 8, homenaje a la Inmaculada Concepción de María, e incluye el sábado 10 y domingo 11. No obstante, muchas personas aún no saben si estos días serán laborables solo para el sector público o también para el privado. Por ello, en esta nota de La República te explicamos todos los detalles.

Con 95 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó, en segunda votación, el texto de los PL 663 y 684, que propone declarar feriado nacional el 9 de diciembre en conmemoración de la Batalla de Ayacucho, que consolidó la independencia de América.

¿Habrá clases en los colegios públicos el jueves 8 y viernes 9?

De acuerdo al Ministerio de Educación, tanto en el jueves 8 como en el viernes 9 de diciembre no habrá clases a nivel nacional en los colegios públicos y en los privados, ya que esta disposición aplica para todas las instituciones del país.

¿Para quiénes se aplican estos feriados?

De acuerdo con el Decreto Legislativo 714, ambos feriados están dirigidos a los que trabajan en el sector público y privado. Asimismo, la Ley n.º 31381, promulgada en diciembre del 2021, señala lo siguiente:

“Declárese el 9 de diciembre día feriado nacional en todas las entidades e instituciones públicas del país, por conmemorarse la Batalla de Ayacucho, que consolidó la independencia de América”.

¿En qué se diferencia un feriado de un día no laborable?

Así como el 8 y 9 de diciembre, los feriados son estipulados por ley, son remunerados y no se compensan, según el Gobierno. En cambio, si no trabajas en los días no laborables, tendrás que recuperar las horas no trabajadas.

Feriados 8 y 9 de diciembre: ¿quiénes trabajarán estas fechas?

Estas son las entidades y empresas privadas que están excluidas del día no laborable para garantizar el bienestar de la ciudadanía:

Servicios sanitarios y de salubridad

Limpieza y saneamiento

Electricidad

Agua, desagüe, gas y combustible

Sepelios

Comunicaciones y telecomunicaciones

Transporte

Puertos

Aeropuertos

Seguridad

Custodia

Vigilancia

Traslado de valores

Expendio de víveres y alimentos

Días no laborales en el sector público

Feriados 8 y 9 de diciembre: ¿debo recuperar las horas de estos feriados?

En los feriados no aplica la recuperación de horas dejadas de trabajar, a diferencia de los días no laborables. Si este coincide con el reposo semanal obligatorio, vale como un día de descanso y se remunera un solo pago diario.